Wittstock

Beim Überfahren eines Gullydeckels stürzte am Sonnabend gegen 19 Uhr in Wittstock ein 47-jähriger Radfahrer. Da er über Schmerzen an der Wirbelsäule klagte, wurde er ins Klinikum nach Pritzwalk gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Lesen Sie auch Trotz verstärkter Kontrollen weiter viele Unfälle mit Radfahrern in Ostprignitz-Ruppin

Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,70 Promille, teilte die Polizei mit. Die Beamten leiteten deswegen ein Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein.

Von MAZonline