Wittstock

Die 34. Karnevalsaison ist in Wittstock eröffnet. Der Wittstocker Carnevalclub (WCC) schnappte sich am Donnerstag, 11.11., pünktlich um 11.11 Uhr, den Rathausschlüssel – und zwar absolut pandemiekonform. Vize-Bürgermeister Holger Schönberg ließ das Objekt der Begierde an einer mit Luftballons verzierten Schnur vom Balkon des Rathauses herab, nachdem die Karnevalisten schon ungeduldig wurden und „Bürgermeister, rück’ den Schlüssel raus“ riefen.

Niemand sollte die fröhliche Zeit verbocken

Als der Rathausschlüssel unten angekommen war, nahm ihn das Prinzenpaar Raphael I. und

Wittstocks Vize-Bürgermeister Holger Schönberg lässt den Rathausschlüssel vom Balkon des Rathauses herunter. Quelle: Björn Wagener

Sandra I entgegen. Sogleich reckte der Prinz den Schlüssel gen Himmel – und hielt danach seine Antrittsrede: „Niemand sollte die fröhliche Zeit verbocken und zu Hause hinterm Ofen hocken“, sagt er unter anderem.

Eine Abordnung des WCC sang: „Ab heut’ ist alles egal, wir feiern Karneval.“ Auf dem Platz vorm Rathaus herrschte beste Laune. Aber es mischten sich diesmal auch ungewohnte Töne in die Rede von WCC-Präsident Egbert Schröder, die durchblicken ließen, dass die Karnevalisten schwierige Zeiten durchmachen.

WCC-Präsident: Besinnt euch wieder eurer Lebensfreude

„Früher hat mancher sich darum gerissen, ein Eintrittsbillet für uns zu erwischen. Die

Start in den Karneval in Wittstock: Ein Tänzchen kurz vor der Schlüsselübergabe am Rathaus. Quelle: Björn Wagener

Wittstocker sind – und das schockiert – zu ausgesprochenen Karnevalsmuffeln mutiert. Liebe Freunde, besinnt euch wieder eurer Lebensfreude. Wenn die Vereine erst mal sterben, gibt es für den Nachwuchs kaum noch etwas zu erben“, sagte er.

Auch Vize-Bürgermeister Holger Schönberg richtete einige Worte an den WCC und seine Gäste: „Ich freue mich, dass ihr es wieder geschafft habt, hier heute zu erscheinen und mir den Schlüssel abzuluchsen. Aber die Stadtkasse habe ich natürlich in Sicherheit gebracht.“

Prinzenpaar fuhr mit Cabrio vor

Die Schlüsselübergabe wurde von vielen Wittstockern, darunter auch Kita-Kindern, am Rathaus verfolgt. Eine Flagge mit dem Schriftzug „Wir feiern mit dem WCC“ wurde gehisst. Das Prinzenpaar fuhr mit einem Cabrio vor, das Dirk Heinold zur Verfügung gestellt hatte. Die „Dossehummeln“ kamen mit dem 2019 für die damalige Landesgartenschau aufgearbeiteten historischen Robur-Kleinbus zum Ort des Geschehens. Das ermöglichte Manfred Schiewe. Beiden Unterstützern dankte Egbert Schröder am Donnerstag.

Der WCC feiert am 27. Februar 2022 Kinderkarneval in der Stadthalle. Am 5. März 2022 richtet er ebenfalls dort das Treffen der Interessengemeinschaft der Prignitzer Karnevalsvereine aus.

Von Björn Wagener