Lebendiger Adventskalender in Wittstock: Jugendliche präsentieren Weihnachtsgeschichte mal anders. Ratswaage an der Heiliggeistkirche soll umgestaltet werden.

Lebendiger Adventskalender an der Ratswaage in Wittstock: Der Jugendkreis des CVJM in Wittstock spielte die Weihnachtsgeschichte in Jugendsprache. Quelle: Björn Wagener