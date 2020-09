Wittstock

Die Stadt Wittstock und Volker Koepp verbindet viel. Hier begann der Dokumentarfilmregisseur Anfang der 1970er Jahre sein Arbeitsleben. Immer wieder kehrt er an diesen Ort zurück – auch jetzt streift er mit einem Produktionsteam durch die Straßen, sucht vertraute Orte auf und trifft einmal mehr auf Elsbeth Fischer.

Mit der Langzeitdokumentation „ Wittstock“ hat Volker Koepp der Stadt ein filmisches Denkmal gesetzt. Fast 20 Jahre drehte er eine siebenteilige Reihe über die Frauen im Obertrikotagenbetriebes (OTB) „Ernst Lück“. Elsbeth Fischer gehörte von Anfang an zu den Hauptdarstellern. Und auch bei dem aktuellem Filmprojekt steht sie vor der Kamera.

Anzeige

Neuer Dokumentarfilm „Chronos“ entsteht

Unter dem Arbeitstitel „Chronos“ lässt sich Volker Koepp vom Fluss der Zeit mitreißen. Damit nimmt er zur griechischen Mythologie Bezug, denn Chronos versinnbildlicht die Lebenszeit. „Alles im Leben wiederholt sich, aber nicht im gleichen Fluss“, sagt Volker Koepp. „Es gibt im Film ein Wiedersehen mit alten Protagonisten, neue kommen auch hinzu.“

Weitere MAZ+ Artikel

Elsbeth Fischer (M.) holt ihre OTB-Freundinnen Annetta Hartwig (l.) und Jutta Munke auf der Aussichts- und Gedenkplattform bei Wittstock vor die Kamera. Quelle: Christamaria Ruch

Der Dokumentarfilm kommt ins Kino und wird eine Länge von gut zwei Stunden haben. Fördermittel von Medienboard Berlin-Brandenburg, der kulturellen Filmförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), des Rundfunks Berlin-Brandenburg und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) ermöglichen das Vorhaben.

Wittstock wird vermutlich zur Rahmenhandlung

„Ich besuche Orte und Menschen, die ich seit langem kenne“, sagt der 76-jährige Regisseur. Neben Wittstock reist das Team mit Produktionsleiterin Jana Cisar, Uwe Mann ( Kamera) und Tonmeister Christoph Krüger nach Stralsund und in den osteuropäischen Raum. „Vermutlich wird in Wittstock die Rahmenhandlung spielen.“

Besuch im Kino „Astoria“ gab den Impuls für den neuen Film

Ende 2019 reifte die Idee, erneut in Wittstock zu drehen. Damals besuchte er eine Wiederaufführung der „ Wittstock“-Filme im Kino „Astoria.“

Filmdenkmal für Wittstock: Der Dokumentarfilmregisseur Volker Koepp hat fast 20 Jahre die „Wittstock“-Filme gedreht. Nun kehrt er mit einem neuen Projekt in die Stadt zurück. Quelle: Christamaria Ruch

„Wenn ich alle Drehzeiten zusammenrechne, habe ich ein Jahr in Wittstock verbracht“, sagt er. Nun fängt er erste Bilder für „Chronos“ ein. Im Oktober und Frühjahr dreht er weitere zehn Tage in Wittstock.

Elsbeth Fischer stand vor über 40 Jahren erstmals vor der Kamera

Seit ihrem 18. Lebensjahr steht Elsbeth Fischer für Volker Koepp vor der Kamera. Nun ist sie 64 und geht nach wie vor unaufgeregt mit ihrer Filmrolle um. „Ich habe mich nie ausgenutzt gefühlt, Volker Koepp hat immer Grenzen respektiert“, sagt Fischer. „Jeder Mensch braucht Geheimnisse, das macht das Leben aus“, lautet sein Grundsatz. Frauen vor der Kamera schätzt er besonders: „Frauen waren immer stark, sie beschreiben die Welt am besten.“

Chemie stimmt zwischen Regisseur und Protagonistin

Elsbeth Fischer findet er „prima, sie hat nie groß gejammert, sondern immer wieder etwas aus ihrem Berufsleben gemacht“, sagt Volker Koepp. „Er kam nie mit künstlich gestellten Fragen“, sagt Elsbeth Fischer. Die Hauptrolle in der Langzeitdoku „ Wittstock“ hat sie „immer als normal angesehen.“ Vor allem sieht sie in den Filmen ein Geschenk für ihre Familie: „Schön, dass auf diese Weise mein Leben festgehalten ist.“ Für „Chronos“ besucht Volker Koepp sie an ihrer Wirkungsstätte als Gästeführerin auf der Aussichts- und Gedenkplattform für die Schlacht bei Wittstock 1636. Dort trifft er auch auf Elsbeth Fischers OTB-Freundinnen Annetta Hartwig und Jutta Munke.

Von Christamaria Ruch