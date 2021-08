Sie ist über 320 Jahre alt und wiegt rund drei Tonnen: Die Apostelglocke der Wittstocker St.-Marien-Kirche ist repariert und wird demnächst wieder in den Turm gehievt. So wird das Ganze ablaufen.

Architekt Thomas Kannenberg (.l.) und Pfarrer Hans-Christoph Schütt an der Apostelglocke in der St.-Marien-Kirche in Wittstock. Sie wurde repariert und soll Ende September wieder in den Turm gehievt werden. Quelle: Björn Wagener