Wittstock

Der Rotary-Club in Wittstock plant in diesem Jahr das zweite Entenrennen auf der Glinze. Das heißt, möglichst viele kleine gelbe Plastik-Enten werden sich ein weiteres Mal für den guten Zweck auf den Weg machen.

Noch ist organisatorisch nicht alles in trockenen Tüchern, aber Andreas Meyer vom Rotary Club in Wittstock lässt auf Nachfrage dennoch einen Einblick in den jetzigen Planungsstand zu.

Entenrennen in Wittstock voraussichtlich am 28. August

Demnach solle das Entenrennen diesmal voraussichtlich am Sonntag, 28. August, stattfinden. Die zeitliche Nähe zum Stadtfest, das ebenfalls an jenem letzten August-Wochenende in Wittstock geplant ist, ist durchaus gewollt. Dadurch kann den Besuchern noch weiteres Highlight geboten werden.

Die Enten schwammen gut 500 Meter die Glinze entlang. Quelle: Christian Bark

Mit den Erlösen des Entenrennens solle diesmal der Bereich Kinder- und Jugendsport finanziell unterstützt werden. Um welches Projekt es dabei konkret geht, werde noch mit Thomas Krieglstein vom Kreissportbund abgestimmt. Außerdem solle neben dem genannten Hauptzweck eine humanitäre Hilfe geleistet werden. „Bis Anfang Mai wollen wir das alles festgezurrt haben“, berichtet Andreas Meyer.

Beim Auftakt 2021 in Wittstock gingen 3100 Enten an den Start

Damit wird das zweite Entenrennen ähnlich ablaufen wie die Premiere am 11. September 2021. Damals konnten 3100 Plastik-Enten zu Wasser gelassen werden. Ihre Startnummern waren zuvor für jeweils fünf Euro verkauft worden. Die Besitzer der Startnummern der Sieger-Enten konnten sich über wertvolle Preise freuen – Hauptpreis war ein E-Bike.

Mit dem größten Teil des Verkaufserlöses – 10.000 Euro – wurden Kindern Schwimmkurse in der Wittstocker Schwimmhalle finanziert. Der restliche Betrag ging an eine Kindertagesstätte im Flutgebiet im Ahrtal. Laut Andreas Meyer habe der Rotary Club etwas Geld aus der Gesamtsumme zurückbehalten, um Schwimmkurse für Kinder auch in Freibädern in Freyenstein und in Pritzwalk zu ermöglichen.

Aktion in Wittstock finanziert Schwimmkurse für Kinder

Das Entenrennen hat spürbar geholfen, den krisenbedingten Rückstand bei den Schwimmkursen für Kinder aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin aufzuholen. Das bestätigt Frank Möller, Badleiter in der Wittstocker Schwimmhalle. Die Anmeldezahlen hätten sich spürbar verringert. Standen Ende vergangenen Jahres noch mehr als 100 Interessenten auf der Warteliste, so seien es aktuell nur noch zwischen 30 und 40.

Das Entenrennen 2022 werde ähnlich ablaufen wie die im vergangenen Jahr, berichtet Andreas Meyer. Allerdings solle der Vorverkauf der Startnummern diesmal noch einen Monat früher beginnen. Dadurch erhofft sich der Rotary Club, noch mehr Startnummern an den Käufer oder die Käuferin zu bringen und somit eventuell noch mehr Geld für den guten Zweck einzusammeln.

Entenrennen auch bereits am 8. Mai in Neuruppin

Wer nicht bis zum Enten-Start im August in Wittstock warten möchte, kann ein solche unterhaltsame Charity-Veranstaltung schon am 8. Mai beim Mai- und Hafenfest in Neuruppin erleben. Am Bollwerk sollen dann um 12 Uhr bis zu 4000 Enten starten.

Die Einnahmen aus dem Startnummern-Verkauf kommen den Jugendabteilungen von Feuerwehr, des THW und der Wasserwacht zugute. Außerdem soll ebenfalls der Schwimmunterricht für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr gefördert werden.

Von Björn Wagener