Wittstock

Ein 19-jähriger Neuruppiner ist am Mittwoch um 0.45 Uhr in der Wittstocker Kettenstraße mit seiner 15-jährigen Freundin in Streit geraten und schubste sie zu Boden. Zwei Männer, die das sahen, eilten dem Mädchen zu Hilfe.

Der 19-Jährige bedrohte aber die beiden Männer, und so ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Ein 24-jähriger Wittstocker versuchte zu schlichten und bekam dafür die Wut des 19-Jährigen zu spüren. Der zog sein Taschenmesser und verletzte den Schlichter damit an der Hüfte.

Schlichter musste ins Krankenhaus

Der Mann musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 19-jährigen Angreifer vorläufig fest. In seiner Vernehmung zeigte sich der Mann geständig und konnte am Donnerstag wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Von MAZ-online