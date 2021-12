Wittstock

Die Wanderausstellung „Am Wasser gebaut“ ist noch bis Freitag, 10. Dezember, im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock zu erleben. Dahinter stand ein Zeichenwettbewerb, an dem sich insgesamt 160 Schüler des Städtischen Gymnasiums Wittstock und des Jahn-Gymnasiums in Kyritz sowie des Oberstufenzentrums in Neuruppin beteiligten. Sie sollten mit ihren Arbeiten zeigen, wie sie sich ein Leben am, über oder unter Wasser vorstellen.

Jury wählte 80 Arbeiten aus dem Wettbewerb aus

„Eine Jury wählte 80 der Arbeiten für die Ausstellung aus. 71 davon hängen jetzt hier im Museum“, berichtet Hendrik Schink vom Verein „Gildenhall Horizonte“, der den Wettbewerb ausrichtete. Anlass war das hundertjährige Jubiläum des Neuruppiner Wohnplatzes Gildenhall. Er wurde 1921 als Freiland-Siedlung vom Baumeister und Siedlungstechniker Georg Heyer gegründet.

„Der Hauptgrund für den Wettbewerb war, Jugendliche ans Handwerk heranzuführen. Die Voraussetzungen für jedes handwerkliche Projekt ist es, dass man es im Entwurf zeichnet“, sagt Hendrik Schink.

Bauhausarchitekt Adolf Meyer wirkte in Gildenhall

So sei man auf den Bauhausarchitekt Adolf Meyer (1881-1929) gekommen, der in Gildenhall direkt am Wasser gebaut hat. Das wiederum führte zu der Idee, dass man die Städte, die am Wasser gebaut sind, in den Wettbewerb mit einbezog. Wittstock hat die Dosse, Kyritz die Knatter und Neuruppin den Ruppiner See.

Zeichnungen von Schülern des Städtischen Gymnasiums Wittstock, die am Wettbewerb „Am Wasser gebaut" teilnahmen. Ausgestellt sind sie bis zum 10. Dezember 2021 im Museum Alte Bischofsburg Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Wie wollt ihr wohnen – was fändet ihr auch witzig? Auf diese Fragen sollten die Schüler mit zeichnerisch umgesetzten Ideen antworten. Sie taten das mit erstaunlichen Ergebnissen. „Da ist eine Qualität vorhanden, die hoffen lässt“, findet der freiberufliche Designer Hendrik Schink.

Preisträger aus Wittstock ausgezeichnet

Die besten Wettbewerbsteilnehmer aus dem Städtischen Gymnasium Wittstock wurden am Donnerstag im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock ausgezeichnet: Den

Mit diesem Bild gewann Ida-Marie-Krutz vom Städtischen Gymnasium Wittstock den Hauptpreis der ganzen Schule. Quelle: Quelle: Regine Buddeke

Hauptpreis des gesamten Gymnasiums erhielt Ida-Marie Krutz (11. Klasse) für ihr „unglaublich vielfältiges Motiv“, wie die Jury befand. Mit Preisen geehrt wurden auch die Arbeiten von Liam Barthel (8. Klasse); Torben Köhn (9. Klasse) und Melanie Strauch (12. Klasse). Zur Zeit des Wettbewerbes waren die Schüler eine Klassenstufe tiefer.

Aber auch die vielen anderen Wettbewerbsteilnehmer brachten kreative Ideen zu Papier. Bei der Art der Umsetzung hatten sie freie Hand. So entstand ein bunter Mix aus Bleistift- und Tuschezeichnungen, Aquarelle und Gouachen.

Verein aus Gildenhall spendiert Bilderrahmen

Sogar trigonometrisch-perspektivische Modellzeichnungen sind darunter, bei denen man sowohl die Außenwände sieht aber auch von oben hineinschauen kann. Allen ausgewählten 80 Arbeiten spendierte der Verein aus Gildenhall professionelle Bilderrahmen.

Die Ausstellung „Am Wasser gebaut“ war zunächst am Bollwerk in Neuruppin zu sehen; macht jetzt Station im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock und zieht Mitte Dezember weiter ins Wegemuseum Wusterhausen. An den Präsentationsorten stehen die Arbeiten der Schüler aus der jeweils nächstgelegenen beteiligten Schule im Vordergrund.

Von Björn Wagener