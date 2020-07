Alt Daber

Der Segelflugplatz bei Alt Daber ist dieser Tage fest in der Hand der Luftsportgruppe ( LSG) Menden. Ständig gehen Flieger in die Luft, drehen ihre Runden, landen. Noch bis zum 1. August ist das so. 500 bis 700 Starts und Landungen werden bis dahin absolviert sein, vermutet Lehrgangsleiter Björn Feldmann von der LSG. „Wir haben den Platz übernommen“, sagt er, obwohl ihm das dann doch „zu feindlich“ klingt.

Denn es bestünden beste Kontakte zum Fliegerklub Wittstock. „Der ist wirklich spitze. Wir sind jetzt zum vierten mal hier. Die Vereinsmitglieder empfangen uns hier immer mit offenen Armen“, bestätigt Rudolf Schlobach von der LSG. Zwei Wochen lang haben die Gäste aus dem Sauerland volle Bewegungsfreiheit. Lediglich ein Mitglied des Fliegerklubs Wittstock ist immer als Ansprechpartner vor Ort.

Anzeige

Mendener schwärmen von den Flugbedingungen

Die Zeit in Wittstock wollen die Mendener effektiv nutzen. „Wir sind mit 35 Leuten und 15 Flugzeugen hier. Wir haben alles mitgenommen. Bei uns kann zurzeit kein Flugbetrieb stattfinden“, sagt Feldmann.

Weitere MAZ+ Artikel

Bedienen die Seilwinde auf dem Segelflugplatz bei Alt Daber: Ausbilder Hans-Joachim Hehn (r.) und Schüler Jakob Kogel von der Luftsportgruppe (LSG) Menden. Quelle: Björn Wagener

Die LSG ist bereits zum vierten Mal auf dem Platz bei Alt Daber. Wenn es um die dortigen Bedingungen geht, kommen Feldmann und Schlobach ins Schwärmen – vor allem wegen des Sandbodens. „Regenwasser läuft schnell ab, und der Boden heizt sich rasch auf. Die heiße Luft steigt nach oben und sorgt für gute Thermik“, beschreibt Björn Feldmann die Vorteile. Zu Hause in Menden sei der Boden weniger geeignet. Außerdem ist es die schiere Größe des Platzes, die den Fliegern gefällt – und dass keine Großstadt in der Nähe ist, die Einschränkungen für den Flugbetrieb mit sich bringen würde.

Von diesem Segelfliegerparadies sollen auch die eigenen Flugschüler aus Menden profitieren. Dafür nehmen die Segelflieger der LSG gern die rund achtstündige Anfahrt nach Alt Daber in Kauf. Direkt eingeflogen wurde aber nur ein Motorsegler. Alle anderen Segelflugzeuge reisten per Transportanhänger ans Ziel. Die Schüler lernen hier alles, was sie auf dem Weg zu ihrem ersten Alleinflug wissen müssen. Vor allem die Starts und Landungen sind wichtige Bestandteile des Ablaufs.

Kunststoffseil zieht Segelflieger steil nach oben

Um überhaupt aufsteigen zu können, braucht es eine Seilwinde. Auch die haben die Mendener samt Fahrzeug selbst mitgebracht – und bilden auf diesem Gerät ebenfalls Nachwuchs aus. Die Winde bringt einen Flieger in zwei Sekunden auf bis zu 130 Stundenkilometer. Das Kunstoffseil, das mit maximal 3200 Kilogramm belastet werden kann, ist am Flieger in etwa 1200 Metern Entfernung angebracht.

Die Transportanhänger für Segelflugzeuge der Luftsportgruppe (LSG Menden auf dem Segelflugplatz bei Alt Daber. Die Mendener sind dort für Trainingsflüge zu Gast. Quelle: Björn Wagener

Nachdem es den Segler steil nach oben befördert hat, wird es ausgeklingt und fällt mit einem kleinen Fallschirm sanft zu Boden. Dort nimmt es ein Fahrzeug auf und bringt es zurück zum Startplatz. Ausbilder Hans-Joachim Hehn weist auf dem Platz Jakob Kogler in die Arbeitsabläufe ein und ist sehr zufrieden mit seinem Schützling.

Zahlreiche Vereine nutzen den Platz

Ganz gleich, ob im Flugzeug oder an der Seilwinde: 14 Tage lang durchweg trainieren zu können, sei effektiver als nur an Wochenenden, da ist sich Björn Feldmann sicher. Zusammen mit den idealen Bedingungen auf dem Platz ergebe das eine Mischung, die den Flugschülern so zu Hause nicht geboten werden könne.

Das hat sich längst nicht nur bis zur LSG aus Menden herumgesprochen. „Wenn die Mendener abgereist sind, haben wir eine Woche Pause, dann kommen Segelflieger aus Uelzen“, berichtet Reinhard Dargies, Vereinsvorsitzender des Fliegerklubs Wittstock. Die Gastgeber haben Vereinbarungen mit befreundeten Vereinen, die den Platz zeitweise nutzen möchten. Fast wären sogar Flieger aus Dänemark angereist. Der Besuch kam dann aber doch nicht zustande.

Fest zusammen mit der Schützengilde

Dem Fliegerklub Wittstock gehören aktuell 47 Mitglieder an, davon 35 aktive. Der 16-jährige Tom Jeliski absolviere zurzeit die Ausbildung für einen Flugschein. „Wir suchen immer Nachwuchs“, sagt Reinhard Dargies und meint damit nicht nur Jugendliche. Erwachsene seien ebenso willkommen.

Der Platz ist an den Wochenenden bis zum 3. Oktober samstags und sonntags jeweils von 9 bis 18 Uhr besetzt. Auch können Besucher gegen kleines Geld einfach mal mitfliegen. Am Samstag, 5. September, ist ein gemeinsames Fest mit den Nachbarn von der Privilegierten Schützengilde zu Wittstock geplant. Dann bekommen die Flieger Gelegenheit zu schießen und die Schützen zu fliegen.

Von Björn Wagener