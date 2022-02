Eine 86-Jährige Frau aus Wittstock wurde am Dienstag vor ihrer Wohnung in der Röbeler Straße von einer jungen Frau bestohlen. Diese hatte die Seniorin vorher in ein Gespräch verwickelt, den Verlust der Geldbörse bemerkte die Dame erst später. Jetzt sucht die Polizei nach der Täterin.