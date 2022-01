Wittstock

Kaum zu glauben: Der Weihnachtsmann ist aus seinem Winterschlaf erwacht und hat sich schon wieder auf den Weg nach Wittstock gemacht. Das erlebten jüngst einige Besucher des Familienzentrums „Elki.“

Der Bärtige mit dem roten Mantel klopfte bei den Unternehmen Behälter, Brandschutz und Anlagentechnik (BBA) sowie Techinpro in Wittstock an der Tür und hinterließ großzügige Geschenke. „Alle Jahre wieder bereiten wir den Besuchern des „Elki“ eine Freude“, sagte Ines Weinzimmer, Geschäftsführerin Techinpro. Gemeinsam mit Mitarbeiterin Birgit Schultz empfing sie nun Melanie Rau und ihre Tochter Laila sowie „Elki“-Mitarbeiterin Madelaine Kleiber am Firmensitz im Gewerbegebiet Scharfenberg in Wittstock.

Familienzentrum „Elki“ erhält von BBA und Techinpro Wittstock Spende über 500 Euro

Genau wie in der Adventszeit 2020 musste auch im Dezember 2021 die Weihnachtsfeier für die Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten Familien coronabedingt ausfallen. Dann durchkreuzten weitere ungünstige Umstände das gemeinsame Treffen.

2019 konnten BBA und Techinpro zum vorerst letzten Mal die Weihnachtsfeier für Kinder des Familienzentrums „Elki“ in Wittstock organisieren. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Umso größer ist jetzt die Freude: Beide Unternehmen überraschten das „Elki“ mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Außerdem wartete eine große Kiste mit kulinarischen Überraschungen auf die neuen Besitzer. Die neunjährige Laila hatte nach Spendenerhalt gleich eine Idee: „Ich würde gern in die Eishalle nach Malchow fahren.“

Spende ist Ersatz für die ausgefallene Weihnachtsfeier von BBA und Techinpro für das „Elki“ Wittstock

Während Melanie Rau und ihre Tochter Laila bereits im Dezember 2020 bei der damaligen Spendenübergabe dabei waren, erlebte Madelaine Kleiber nun eine Premiere. Sie ist im „Elki“ seit Mitte November 2021 tätig und soll perspektivisch Koordinatorin in der Einrichtung werden. „Die Freude ist wirklich groß, da sammeln wir mit unseren Besuchern Vorschläge für Ausflüge“, sagte sie über die Spende.

Bei Melanie Rau flossen vor Rührung sogar ein paar Tränen. „Das ist jedes Jahr so schön, was die Unternehmen für uns organisieren“, sagte Rau. Im Gegenzug bedankte sich das „Elki“ mit selbst gebackenen Köstlichkeiten und einem eigens gestalteten Bild.

Seit 2010 lädt BBA Kinder aus Wittstock zur Weihnachtsfeier ein – wegen Corona fiel das nun wieder aus

Bereits seit 2010 sind die Bande zwischen BBA und dem „Elki“ eng geknüpft. Einige Jahre später gesellte sich das junge Unternehmen Techinpro hinzu. Außerdem unterstützten in den vergangenen Jahren regelmäßig mehr als 25 Unternehmen der Region die Weihnachtsfeier für die Mädchen und Jungen. Großzügige Geschenke sowie eine Spende für Ausflüge waren dadurch in jedem Jahr möglich.

„Das war immer ein Spaß für unsere Mitarbeiter, das alles vorzubereiten und in die Kostüme für die Bescherung zu schlüpfen“, sagte Ines Weinzimmer. Denn: „Was gibt es Schöneres, als in strahlende Kinderaugen zu blicken?“

Umso mehr fällt nun die Lücke auf, weil die Corona-Krise Pläne wie bei der Weihnachtsfeier durchkreuzt. Mit der Spende möchten BBA und Techinpro „wenigstens in kleiner Form etwas Gutes tun, denn das „Elki“ können wir doch nicht vergessen“, sagte Ines Weinzimmer.

Von Christamaria Ruch