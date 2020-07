Wittstock

Spezialkräfte der Polizei nahmen einen 18-jährigen Räuber in Wittstock fest. Er hatte am Dienstag gegen 3 Uhr in der Friedrich-Schiller-Straße auf einem Spielplatz offenbar unter Vorhalt einer Pistole ein Handy von zwei 22-jährigen Wittstockern erbeutet.

Zudem schlug er einem der 22-Jährigen mit der Waffe ins Gesicht und sprach Drohungen aus. Im Anschluss war der Täter geflüchtet.

Die Geschädigten riefen die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen und die Durchsuchung seiner Wohnung angewiesen.

Handy und Schreckschusswaffe sichergestellt

Spezielle Einsatzkräfte überwältigten den 18-Jährigen dort. Sie fanden das entwendete Handy und eine Schreckschusswaffe.

Der 18-Jährige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

