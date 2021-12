Wittstock

Das ist Rekord! Noch nie kam bei einer Weihnachtsaktion Sterntaler der MAZ in Wittstock so viel Geld zusammen wie in diesem Jahr. Stolze 4470,12 Euro spendeten Firmen und Privatleute, um Bedürftigen zu helfen. Zum Vergleich: 2020 waren es 3970 Euro und im Jahr davor 3634 Euro.

Großes Dankeschön an alle Spender

Allen Spendern ein ganz großes Dankeschön, dass Sie auch in dieser schwierigen Krisenzeit an

Die Sterntaler-Weihnachtsaktion der MAZ in Wittstock brachte 2021 ein Rekordergebnis von 4470 Euro ein. Allein in den Sparschweinchen waren mehr als 850 Euro. Quelle: Björn Wagener

andere Menschen denken und bereit sind, Geld für sie zu geben. Auch in diesem Jahr steuerte die Löwenapotheke in Wittstock buchstäblich den Löwenanteil bei: 1057 Euro. Von der Sonnenapotheke kamen 500 Euro; die gleiche Summe gab die Sparkasse OPR dazu. Die Einzel-Überweisungen auf’s Spendenkonto betrugen ebenfalls jeweils bis zu 500 Euro.

Hinzu kamen insgesamt 853,12 Euro aus den blauen Sparschweinchen, die in mehreren Geschäften in der Wittstocker Innenstadt bereit standen. Besonders prall gefüllt waren die Sparschweinchen im Testzentrum (knapp 390 Euro); in der Parfümerie Völpel (rund 350 Euro) und in der Adler-Apotheke (rund 113 Euro).

Das Geld kommt bedürftigen Kunden der Löffelstube der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Wittstock zugute.

100 Präsentkörbe für Bedürftige in Wittstock

100 Präsentkörbe – gefüllt mit allerhand leckeren Dingen – werden dort bereits seit einigen Tagen verteilt.

Auch Fred Schulz aus Blandikow konnte sich über einen der Körbe freuen. Er nahm ihn bereits am Mittwoch aus den Händen von GAB-Geschäftsführerin Kerstin Schumacher entgegen. Sie war an diesem Tag mit Heike Brunnemann – sie ist ebenfalls Geschäftsführerin der GAB – vor Ort, um sich vom Ablauf der Sterntaler-Aktion ein Bild zu machen.

„Wir werden es leider nicht mehr schaffen, bis Heiligabend alle Körbe an die Leute auszugeben“, sagt Thomas Klatt, Leiter der GAB-Außenstelle in Wittstock. Aber auch wenn sie etwas später ihre Empfänger erreichen, werden sie sicher ebenso für Freude sorgen.

Mit dem übrigen Geld aus der MAZ-Weihnachtsaktion Sterntaler können für die Löffelstube noch einmal Präsentkörbe für Ostern nachgeordert werden.

Ein Präsentkorb der Sterntaler-Weihnachtsaktion der MAZ in Wittstock 2021. Quelle: Björn Wagener

Die Löffelstube sorgt dafür, dass übrig gebliebene, aber noch gut verwertbare Produkte aus Supermärkten und Bäckereien für sehr kleines Geld an Menschen weiter gegeben werden, die diese Hilfe nötig haben.

Sterntaler Aktion der MAZ hat in Wittstock Tradition

Seit einigen Jahren sammelt die MAZ jeweils in der Vorweihnachtszeit Spenden, um den Kunden der Löffelstube das Fest ein bisschen schöner zu machen. Bei der Organisation und Vorbereitung kooperieren wir mit dem Rewe-Markt in Wittstock und der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin am Standort Wittstock.

Dankeschön an die Kooperationspartner in Wittstock

Die Rewe-Mitarbeiter um Marktleiter Volker Weiß füllten auch diesmal liebevoll die Präsentkörbe und verpackten sie ansprechend. Zudem stellte der Markt wieder kostenlos die Körbe als Grundlage bereit. Dafür ein großes Dankeschön!

Die Volkssolidarität verwaltet das Spendenkonto und übernimmt zusammen mit der MAZ das Auszählen der Spenden in den blauen Sparschweinchen - für diese wichtige Unterstützung ebenfalls ein dickes Dankeschön! Nur gemeinsam ist es möglich, diese Aktion auf die Beine zu stellen.

Das MAZ-Team in Wittstock wünscht allen Spendern und Beschenkten ein frohes Weihnachtsfest.

Von Björn Wagener