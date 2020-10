Wittstock

In diesem Jahr wird es kein Obdachlosenfest in Berlin geben. Die Organisatoren um Initiator Frank Zander mussten es absagen. Es fällt – wie so vieles in diesem Jahr – der Corona-Krise zum Opfer.

Die ansonsten regelmäßig kurz vor Weihnachten stattfindenden Veranstaltungen für Bedürftige sind seit 2013 auch fester Bestandteil im Jahreskalender einer Gruppe von Helferinnen um Doris Sperling. Die Wernikowerin ruft seitdem jedes Jahr dazu auf, warme Kleidung zu stricken. Die Sachen werden dann gesammelt und beim Obdachlosenfest in Berlin verteilt. Deshalb starten die Aufrufe zum Stricken eigentlich schon im September.

Diesmal ist alles anders

Diesmal ist jedoch alles anders. Aber das Ehrenamtler, die sich in der Region für bedürftige Menschen engagieren, wollen sich davon nicht einfach ausbremsen lassen. „Wir haben uns etwas anders ausgedacht, um den Leuten zu helfen“, sagt Doris Sperling. Denn inzwischen hätten sich viele Sachen bereits wieder angesammelt, die nicht ein ganzes weiteres Jahr gelagert werden sollen.

Deshalb werden speziell Kindersachen und in Handarbeit hergestelltes Spielzeug, das jetzt schon vorhanden ist, demnächst von Helfern des Organisatorenteams rund um das Berliner Fest vor Ort abgeholt und in Obdachloseneinrichtungen verteilt. Die Auswahl dieser Einrichtungen obliege den Helfern in der Hauptstadt, berichtet Doris Sperling.

Hilfe bleibt 2020 in der Region

Bei Kleidungsstücken für Erwachsene läuft es anders. Da werden die Helfer aus der Region diesmal speziell für Obdachlosen-Einrichtungen in Neuruppin und der Prignitz-Gemeinde Groß Pankow tätig. „Wir fragen dort zunächst nach, was wie viel und in welcher Größe gebraucht wird“, so die Wernikowerin. Die fertigen Sachen werden dann direkt dorthin gebracht. Einige Kleidungsstücke seien bereits vorhanden. „Es ist zwar schade, dass es in diesem Jahr kein Obdachlosenfest gibt, aber dann müssen wir eben irgendwie improvisieren. Das geht ja auch vielen anderen wegen der Corona-Krise so.“

Wolle ist gefragt, Fertiges eher nicht

Wer Wolle für die Aktion spenden möchte, könne das gern tun. Fertige Sachen sind hingegen weniger gefragt. Denn zunächst müsse man sich einen Überblick verschaffen, was gebraucht wird.

Die Obdachlosenfeste im Estrel-Center bringen normalerweise jedes Jahr rund 3000 Bedürftige zusammen. Sie werden von Prominenten bewirtet. Es gibt traditionell Gänsekeulen mit Rotkohl. Außerdem bringen die Feste zahlreiche Dienstleister zusammen, die die Besucher kostenlos in Anspruch nehmen können – wie etwa Frisöre. Die Strickerinnnen um Doris Sperling verteilten 2019 mehr als 3800 selbst hergestellte Kleidungsstücke.

Wollspenden werden entgegen genommen bei Doris Sperling in Wernikow, Dorfstraße 55 (Tel.: 03394/44 50 33) und im Torbogenhaus in Wittstock, Auf der Freiheit 10, (Tel.: 03394/49 34 08). Vor allem bei letzterer Adresse ist eine Anmeldung oder Terminabsprache notwendig.

Von Björn Wagener