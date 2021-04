Wittstock

Am ersten Maiwochenende sollte in diesem Jahr der Tag des offenen Ateliers in Brandenburg stattfinden. Stattdessen wird der Termin auf den 21. und 22. August verschoben, wie die Veranstalter mitteilten.

Auch in Ostprignitz-Ruppin befinden sich zahlreiche Kunstschaffende, die sich und ihre Ateliers im Zuge dessen dem interessierten Publikum zeigen wollen. Unter anderem das Künstlerkollektiv auf Burg Goldbeck hatte sich seit vielen Wochen auf diese Veranstaltung vorbereitet.

In Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe sind den Angaben des Landkreises zufolge folgende Ateliers beziehungsweise Künstlerinnen und Künstler betroffen: Bildhauerin Ruth Gindhart, Malerin und Grafikerin Doris Kretschmer und Maler Norbert Reggentin. Außerdem Holzgestalter Andreas Dorfstecher (Rosenwinkel) und Malerin Heike Kropius (Papenbruch).

Künstler aus der Region wollten die Renaissance auf Burg Goldbeck im Mai erneut strahlen lassen. Quelle: Christian Bark

Kropius und acht weitere Mitstreiter bilden das Künstlerkollektiv, das sich auf Burg Goldbeck mit dem Thema „Renaissance“ auseinandersetzen wollte.

Sie alle werden im August die Gelegenheit zum regen Austausch mit Kunstfreunden bekommen.

Von MAZonline