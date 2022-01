Wittstock

An einer Tankstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße kam es am Dienstag zu einem Fall von Betrug. Der Fahrer eines schwarzen Opel Kombi, von großer, kräftiger Statur, angezogen mit einem weißen Pullover, einer Sonnenbrille und Mundschutz, verließ nach dem Tanken ohne zu bezahlen den Ort.

Polizei wertet Überwachungskamera aus – Kennzeichen sind gestohlen

Nach Auswertung der Überwachungskamera konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass die Kennzeichen des Wagens gestohlen worden waren. Eine 53-Jährige aus Fretzdorf, nur rund eine Viertelstunde von der Tankstelle entfernt, hatte der Polizei noch am selben Tag den Verlust der Kennzeichen ihres Pkw gemeldet. Der Wagen hatte in der Steinstraße in Fretzdorf gestanden.

Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 95 Euro für die Tankstelle und etwa 100 Euro für die Frau aus Fretzdorf.

Von MAZonline