Wittstock

Ging es beim Aktionstag „Barrieren im Kopf überwinden“ im Wittstocker Teilhabeztentrum in der Vergangenheit vornehmlich um die Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen, denn viele Besucher der Einrichtung haben dieses Problem, standen in diesem Jahr die physischen Barrieren in Wittstock im Vordergrund. Genauer widmeten sich Katrin Ulmer und ihr Team, die das Teilhabezentrum betreuen, der Frage: „Wie barrierefrei ist Wittstock?“

Im Hof des Teilhabezentrums gab es Kaffee und Waffeln. Quelle: Christian Bark

Zu diesem Zweck war im Zentrum am Markt 8 eine Tafel aufgestellt worden, wo Besucher positive und negative Erfahrungen mit Barrieren in der Stadt aufzeigen konnten. Ebenso standen Rollstühle bereit, die Nichtgehbehinderte testen und sich mit ihnen in der Stadt fortbewegen konnten.

Wittstocks Kopfsteinpflaster und Bordsteine sind Hindernisse

Das probierte auch Nadine Mendehl aus Ludwigslust aus. Sie hatte lange Zeit in Wittstock gelebt und durch ihren damals schwer erkrankten Sohn Erfahrungen mit Rollstühlen gesammelt. „Ich hatte damals schon den Rollstuhl ausgetestet, um nachfühlen zu können, wie es meinem Sohn damit geht“, blickte sie zurück. In Wittstock fielen ihr zahlreiche Barrieren ein. Etwa bei einem Großteil der Innenstadtgeschäfte aber auch Kopfsteinpflaster und Bordsteine machten das Vorankommen schwer.

In das Rathaus kam Ricarda Hergaß mit dem Rollstuhl nicht. Quelle: Christian Bark

Das probierte Ricarda Hergaß aus Freyenstein rund um den Wittstocker Marktplatz aus. „Bisher habe ich immer nur Rollstühle geschoben, selbst saß ich noch in keinem“, sagte die Freyensteinerin, die in ihrer Familie selbst Gehbehinderte hat und hatte. Problematisch wurde es beispielsweise am Rathaus, in das Rollstuhlfahrer wegen der Treppen nicht ohne weiteres gelangen können. In eine Drogerie am Markt gelangte Ricarda Hergaß mit dem Rollstuhl hingegen ohne Probleme.

Katinka Richter, die in Wittstock den Buchladen „Bücherquelle“ betreibt, verwies in dem Zusammenhang auf eine mobile Rampe, die vor ihrem Geschäft jederzeit ausgefahren werden könne.

Das Teilhabezentrum möchte schon länger eine Rampe an seiner Treppe errichten. Quelle: Christian Bark

Um eine solche oder einen Rollstuhlhebelift bemüht sich das Teilhabezentrum bereits seit Jahren. „Hohe bürokratische Hürden, der Denkmalschutz aber auch die Finanzierung machen uns dabei jedoch zu schaffen“, sagte Katrin Ulmer. Bisher bestehe aber die Möglichkeit, zu Gesprächen in andere Räume, etwa die Stadtbibliothek oder die Tagesklinik auszuweichen.

Feedback soll an Wittstocks Stadtverwaltung weitergeleitet werden

Tatsächlich gab es am Donnerstag viel Feedback zur Barrierefreiheit in Wittstock. Gelobt wurde beispielsweise das Bahnhofsareal, wo Stadtverwaltung sowie Züge gleichermaßen gut für Rollstuhlfahrer zu erreichen seien. Wechselhaft waren Aussagen über einzelne Geschäfte. „Hier haben auch Eltern bemängelt, dass sie nicht mit Kinderwagen hineingelangen können“, sagte Katrin Ulmer.

Schüler der Mosaikschule haben Wittstocks Barrierefreiheit getestet und in einem Plakat zusammengefasst. Quelle: Christian Bark

Ein Experiment zur Barrierefreiheit hatten jüngst Schüler der Wittstocker Mosaikschule mit ihrer Lehrerin Claudia Rühseler durchgeführt. Dabei waren sie ebenfalls im Rollstuhl unterwegs gewesen. Ihre Erfahrungen hatten sie in einer Kollage festgehalten, die dem Teilhabezentrum zur Verfügung gestellt wurde.

Filzkurs und Musiktherapie im Wittstocker Teilhabezentrum

„Wir werden das Feedback aufnehmen und an entsprechende Stellen weiterleiten“, versprach Katrin Ulmer. So soll das Thema etwa im Rahmen des Projekts „Engagierte Stadt“ angesprochen werden, auch gegenüber Bürgermeister Jörg Gehrmann. Außerdem sollen die Plakate beim „Tag der Nachbarn“ am 20. Mai ab 10 Uhr auf dem Marktplatz zu sehen sein und dürfen ergänzt werden.

Liane Lemke bietet jeden ersten Dienstag im Monat einen Filzkurs an. Quelle: Christian Bark

Das Teilhabezentrum nutzte den Aktionstag zudem, um seine Angebote den gut 50 Besuchern vorzustellen. So findet jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr ein Filzkurs statt, jeden dritten Dienstag im Monat gibt es eine Musiktherapie.

Das Teilhabezentrum am Markt 8 ist montags von 9.30 bis 13.30, dienstags 10 bis 18, donnerstags 12 bis 18, freitags 10 bis 13 und samstags 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Termine können auch außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden.

Von Christian Bark