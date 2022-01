Wittstock

In der Wittstocker Bibliothek im Kontor wird es in den kommenden Winterferien kein herkömmliches Ferienprogramm geben. Da ein Angebot mit Veranstaltungen und Aktionen in der Kinderbibliothek nicht möglich ist, hat die FSJlerin Paula Schönfeld für die Schulder, die Mitglied der Bibliothek sind, kleine Überraschungstüten gepackt.

Viele Anregungen für kreative Freizeitgestaltung in den Winterferien

Bunt gefüllt mit vielen Anregungen für Spiel und Spaß zur eigenen Freizeitgestaltung in den Ferien können die kostenfreien Tüten ab sofort zu den Öffnungszeiten und unter Vorlage des Mitgliedsausweises abgeholt werden.

In den Überraschungstüten stecken allerlei Anregungen zur kreativen Freizeitgestaltung. Quelle: Stadt Wittstock

Die Bibliothek im Kontor ist auch während der Ferien geöffnet und es besteht weiterhin die Möglichkeit, Bücher, Spiele und Filme selbst auszuwählen. Gern kann die Einrichtung auch vorab kontaktiert werden, um etwa die beliebten Büchertüten zu bestellen.

Kontakt unter Telefon 03394/42 94 01 oder per E-Mail an g.arndt@stadt-wittstock.de.

Von MAZonline