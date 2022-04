Wittstock

Die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine ist in Wittstock ungebrochen. Eine Familie aus dem Kriegsgebiet hat nun eine Wohnung im Rote-Mühle-Quartier bezogen. Dabei arbeiten Dosse Immobilien und die A & S Nachbarschaftspflege mit einem Netzwerk von Akteuren in Wittstock zusammen.

„Als der Krieg in der Ukraine begann, stand für uns sofort fest, dass wir helfen werden“, sagt Doris Kohlmetz, Geschäftsführerin von Dosse Immobilien Wittstock. Dabei stimmte sich das Unternehmen zunächst mit den privaten Eigentümern der Immobilien ab. Fünf Wohnungen stellt Dosse Immobilien in Wittstock für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereit. Davon befinden sich allein vier im Rote-Mühle-Quartier.

Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine findet Wohnung im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock

„Die erste Wohnung ist am 9. April bezogen worden“, sagt Jakob Waßmann, Wohnungsverwalter bei Dosse Immobilien. Eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrer Mutter hat nach der Flucht aus der Ukraine im Rote-Mühle-Quartier ein neues Zuhause gefunden. „Unsere Mieter engagieren sich dabei sehr stark, die gesamte Ausstattung wird über Sach- und Geldspenden ermöglicht“, sagt Doris Kohlmetz.

In einem persönlichen Rundschreiben hatte sie alle Mieter im Rote-Mühle-Quartier um Mithilfe bei der Wohnungseinrichtung gebeten. „Das Echo ist groß“, so Kohlmetz. Viele Angebote an Sachspenden sind bisher angemeldet worden. Darüber hinaus nutzt Dosse Immobilien auch sein Netzwerk in der Region, um die Flüchtlingshilfe auszubauen. Je nach Bedarf werden die Wohnungen nun eingerichtet.

Auch Nadine Fudala von der Sparkasse in Wittstock kurbelte die Hilfe innerhalb des Kreditinstitutes und in Absprache mit Dosse Immobilien an. „Meine Kollegen helfen mit vielen Sachspenden bei der Wohnungseinrichtung“, sagt sie.

Mieterin Margarete Hartmann füllt die Spendenbox im Rote-Mühle-Quartier. Quelle: Christamaria Ruch

Mieter im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock unterstützen Ukraine-Hilfe mit Ausstattung der Wohnungen

Aktuell wird die zweite Wohnung im Rote-Mühle-Quartier für den Bezug vorbereitet. „Wir haben uns bewusst mit Sachspenden beteiligt, denn uns geht es doch gut“, sagt Mieterin Annette Müller. Und: „Die Situation bewegt uns sehr.“ Diese Meinung teilt sie mit anderen Mietern des Wohngebietes.

„Wer einmal im Leben eine Flucht erlebt hat, weiß um dieses Schicksal und möchte so etwas nie wieder erleben“, sagen Margot und Erwin Häntschke. Ihre Kindheit war vom Zweiten Weltkrieg, Flucht aus der alten Heimat und der Suche nach einem Neuanfang geprägt. „Wir haben Geld für die Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet“, sagt Margot Häntschke. Annette Müller kaufte sogar Kinderbücher in deutscher und ukrainischer Sprache. „Damit die Kleinen schnell die deutsche Sprache lernen und sich hier einleben“, sagt sie.

Grillnachmittag: Margot und Erwin Häntschke (v.r.) unterstützten mit weiteren Mietern die Spendenaktion für die Ukraine-Flüchtlinge im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Dosse-Immobilien und A & S Nachbarschaftspflege in Wittstock unterstützen Flüchtlinge aus der Ukraine mit Wohnungen

Bei einem Grillnachmittag im Rote-Mühle-Quartier zugunsten der Ukraineflüchtlinge konnten die Mieter des Wohngebietes nun Spendenboxen mit Geld füllen. 436 Euro Spenden wurden allein bei dieser Aktion kurz vor Ostern erzielt. „Wir werden diesen Grillnachmittag wiederholen, denn wir möchten nicht einfach nur um Spenden für die Ausstattung der Wohnungen bitten, sondern auch mit unseren Mietern ins Gespräch kommen“, so Doris Kohlmetz.

„Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns bei der Flüchtlingshilfe einbringen“, sagte Alexander Schucany, Geschäftsführer der A & S Nachbarschaftspflege Wittstock, beim Grillnachmittag. Der Pflegedienst bewirtschaftet seit Anfang des Jahres auch den Quartierstreff im Rote-Mühle-Quartier.

Kinderbücher in deutscher und ukrainischer Sprache wurden für die neuen Mieter im Rote-Mühle-Quartier gespendet. Quelle: Christamaria Ruch

Dosse-Immobilien und A & S Nachbarschaftspflege in Wittstock arbeiten Hand in Hand bei Ukraine-Hilfe

Das Unternehmen bringt sich ebenfalls mit Sachspenden ein und stellt auch Personal für einzelne Hilfsaktionen bereit. Spendenboxen für die Ukraineflüchtlinge stehen nun bei Dosse Immobilien am Markt 20 und im Quartierstreff in der Friedrich-Schiller-Straße 26 und können zu den Öffnungszeiten sowie bei den Veranstaltungen gefüllt werden.

Von Christamaria Ruch