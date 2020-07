Wittstock

Zwei Fälle von angeblicher Mädchen-Verfolgung innerhalb der vergangenen beiden Wochen sorgen in Wittstock für Unruhe. Eine 16-Jährige hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil ihr am Sonntag gegen 3.40 Uhr im Rote-Mühle-Weg ein Unbekannter in schwarzer Kleidung mit weißen Handschuhen gefolgt sein soll.

Zwei Wochen zuvor hatte eine 17-Jährige ausgesagt, dass ihr am 22. Juni gegen 22.30 Uhr im Bereich Rote-Mühle-Weg und Beethovenstraße ein Unbekannter mit Sturmhaube, Kapuze, dunkler Kleidung und Handschuhen nachgestellt haben soll.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, kann die Polizei nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Zusammenhang nicht ausgeschlossen

„Es wird nicht ausgeschlossen“, sagte Sprecherin Dörte Röhrs vom Polizeipräsidium Nord in Neuruppin. Darauf lassen nicht nur der gleiche Ort und die ähnliche Beschreibung des mutmaßlichen Täters sowie dessen Begehungsweise schließen. Die beiden Mädchen kennen sich auch. Sie sind bereits befragt worden, sollen aber noch ein weiteres Mal als Zeugen zum Gespräch mit Ermittlern geladen werden.

Es gibt keine Hinweise auf derartige Fälle in den vergangenen Monaten, sagte die Polizeisprecherin Röhrs. Bislang wird nicht davon ausgegangen, dass ein Sexualverbrecher in Wittstock unterwegs sei. „Man kann sich nach wie vor sicher auf der Straße fühlen.“ Unabhängig von den angezeigten Fällen sei es aber immer besser, vor allem in der Dunkelheit nicht alleine unterwegs zu sein. Sexualstraftäter hat es schließlich immer wieder mal gegeben.

Polizei warnt vor Selbstjustiz

Auf jeden Fall verboten ist es laut Polizeisprecherin Röhrs, selbst tätig zu werden, und einen mutmaßlich Verdächtigen mit weißen Handschuhen zu bestrafen.

Damit wird unter anderem in soziale Netzwerken gedroht. Ein Nutzer droht auf der Wittstocker Facebookseite mit einer Bürgerwehr. Andere wundern sich, dass es sich um den gleichen Ort handele. „Ob der (Täter) sich in den Gärten versteckt? Oder der parkt da bei den Flaschencontainer“, wird gemutmaßt. Jedenfalls fühle man sich nicht sicher und die Kinder dürfe man nicht aus den Augen verlieren.

Warum weiße Handschuhe?

Die weißen Handschuhe geben ebenfalls Rätsel auf: sind die Hände vielleicht stark vernarbt oder zu pigmentiert und der Mann damit deutlich zu identifizieren? Oder sollen keine Spuren hinterlassen werden?

Versteckt sich der Mann in den angrenzenden Gärten? Quelle: Dirk Klauke

Und eine Frau fragt auch, „was eine 16 jährige um 3.40 Uhr nachts draußen zu suchen hat.“

Wer etwas bemerkt, was ihm verdächtig vorkommt, kann sich jederzeit an die Polizei wenden: entweder direkt über den Notruf 110, oder über die Polizeizentralen der Inspektion Neuruppin, Tel.: 03391/35 40, oder des Reviers Wittstock, Tel.: 03394/42 30.

