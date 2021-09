Wittstock

Die Spannung steigt: Nur schrittweise wird am Freitagmorgen vor dem Eingang an der Waldring-Grundschule in Wittstock die Summe sichtbar, die die Schule zugunsten der Don-Bosco-Schule im Flutgebiet in Ahrweiler gesammelt hat. Einige Schüler stehen vor dem Eingang und drehen Blätter um, auf denen jeweils eine Ziffer steht. „Es ging um jeden Cent, deshalb fangen wir von hinten an“, sagte Schulleiter Thomas Winter.

Mehr als 9500 Euro gesammelt

Vor ihm auf dem Schulhof sind die Schüler versammelt und verfolgen, wie sich die Summe langsam der ersten Stelle nähert. Dann ist es vollbracht: 9520,63 Euro. So viel Geld haben Kinder, Eltern, Verwandte, Einrichtungen und Firmen zusammengebracht. „Dass es so viel wird, hätte ich auch nicht vermutet“, bekennt Thomas Winter.

An der Schule wurden 9520,63 Euro gesammelt. Quelle: Björn Wagener

Das Geld soll der Don-Bosco-Schule – einer Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache – helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Sie wurde von der Flut stark beschädigt. Dass die Waldring-Grundschule gerade diese Schule unterstützen will, hat seinen Grund: „Eine Kollegin hatte im Urlaub eine Lehrerin von der Don-Bosco-Schule kennengelernt“, so Thomas Winter.

Von diesem Kontakt und den Informationen aus erster Hand berichtete sie in der Dienstberatung. „Alle Fotos können nicht beschreiben, was dort vor sich ging“, so der Schulleiter.

Die Idee mit der Hilfsaktion

Daraus entstand die spontane Idee, eine Hilfsaktion unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ zu starten. Sie fand am 3. September statt. An diesem Tag gab es viele Aktionen, die allesamt der Don-Bosco-Schule zugute kamen. Im Mittelpunkt stand ein Spendenlauf. Die Kinder hatten sich

Die Kinder liefen Runden für den guten Zweck. Quelle: Björn Wagener

zuvor jeweils Sponsoren gesucht – meist Eltern oder Großeltern, die für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zahlten. Der Rotary Club Wittstock erhöhte diese Beträge jeweils um zehn Cent. 400 Euro standen dafür insgesamt zur Verfügung.

Rührende Momente in Wittstock

Bei der Aktion gab es rührende Momente. Ein kleines Mädchen überreichte eine selbst gebastelte Papiertüte mit vielen Zwei- und Ein-Cent-Stücken darin. Das Geld habe sie gesammelt, um es als Spende zu überreichen, sagt sie.

Auch die Umstände an diesem Tag empfand Frank Reese, der Vorsitzende des Fördervereins der Waldring-Grundschule, als bewegend. „Alle Schüler und Erwachsenen waren wirklich still.“ Noch am Tag vor der Verkündung des Endstandes am Freitag seien Spenden eingegangen, berichten Thomas Winter und Frank Reese.

Letzterer brachte noch eine weitere Idee ein, die beide Schulen näher bringen und dafür sorgen soll, dass die Spendenaktion „nicht so anonym“ abläuft.

Jetzt wird ein Paket gepackt

So werde am Donnerstag nächster Woche ein Paket für die Don-Bosco-Schule gepackt. Verschickt werden sollen Fotos vom Aktionstag, die MAZ-Ausgaben mit den Berichten darüber und vor allem persönliche Briefe von den Schülern.

„Sie können sich darin näher vorstellen oder auch erzählen, wie viele Runden sie beim Aktionstag gelaufen sind“, sagt Frank Reese. Im besten Fall ergeben sich dadurch Brieffreundschaften. Bisher habe sich die Schule nicht um nähere Kontakte bemüht. Denn Thomas Winter weiß: „Sie haben dort erst einmal andere Probleme.“

Von Björn Wagener