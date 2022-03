Wittstock

Die Atemzüge sind deutlich hörbar – fast menschlich. Die gesamte Apparatur – der so genannte Prüfkopf – erinnert ebenfalls an den Schädel eines Menschen. Er sitzt auf einem kleinen Korpus, dessen Innenleben mit Hilfe von Pressluft die Leistungsfähigkeit einer Lunge imitiert.

Dazu gehört ein Bildschirm für die Datenanzeige. Mit diesem Gerät werden Atemschutzmasken der Feuerwehr Wittstock einerseits auf Dichtigkeit geprüft, andererseits auf korrekte Funktion anhand verschiedener Parameter. Vor allem geht es um die Atemluftmenge, die den Träger der Maske erreicht. Etwa 40 Liter pro Minute sollten es sein.

Ausrüstung in Wittstock kostet je 1800 Euro

Nicht jeder Feuerwehrmann oder jede Feuerwehrfrau darf bei Einsätzen Atemschutztechnik anlegen. Die Ausrüstung im Wert von je etwa 1800 Euro ähnelt der eines Tauchers: Maske, Tragegestell, eine oder mehrere Druckluftflaschen. Um damit im Einsatz umgehen zu können und zu dürfen, braucht es körperliche Fitness und eine spezielle Qualifikation.

Atemschutzgeräteträger – wie sie im Fachjargon heißen – sind die Speerspitze einer jeden Feuerwehr. Sie rücken vor, wenn es brenzlig wird, Räume derart verqualmt sind, dass sie mit herkömmlicher Ausrüstung nicht mehr betreten werden können. Somit sind meist sie es, die Menschen aus lebensgefährlichen Situationen retten. Von den 240 Aktiven in der Wittstocker Wehr besitzen etwa 90 die Berechtigung, Atemschutzgeräte bei Einsätzen anlegen zu dürfen.

Wittstock mit einziger Atemschutzgerätewerkstatt im Kreis OPR

Damit sie ihren Job in Ausnahmesituationen bestmöglich machen können, muss die Ausrüstung einwandfrei funktionieren. Die Wittstocker Wehr ist die einzige im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die in der Wache am Lietzenweg eine eigene Atemschutzgerätewerkstatt unterhält. Alle anderen Wehren nutzen dafür das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) in Kyritz. Hier wie dort werden alle Komponenten regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft.

Atemschutzgerätetechnik in der Feuerwache Wittstock. Die alten Zwei-Flaschen-Systeme sollen durch neue ersetzt werden, die nur noch eine Flasche benötigen. Quelle: Björn Wagener

Gerätewart Tobias Lau ist der Herr der Atemschutzgerätewerkstatt in Wittstock. Er sorgt dafür, dass die Technik immer funktioniert. Nach jedem Einsatz wird sie nach einem festgelegten Hygieneplan gewaschen, getrocknet, desinfiziert und geprüft. „Es kann pro Atemschutzgerät drei bis vier Tage dauern, bis es wieder einsatzbereit ist“, so Tobias Lau.

Es gelten genaue Prüfintervalle in Wittstock

Es gelten außerdem festgelegte Prüfungsintervalle, auch wenn die Atemschutztechnik in dieser Zeit gar nicht eingesetzt worden sein sollte. „Es gibt Prüf- und Aussonderungsfristen. Alles ist genau festgelegt. Tobias Lau übernimmt damit eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Denn seine Arbeit hat direkten Einfluss auf die Gesundheit der Feuerwehrleute“, betont Steffen Müller.

Die Wache habe sich für die eigene Ausrüstungsüberprüfung entschieden, „weil wir so flexibler handeln können“, wie der Wehrführer sagt. Andernfalls müsste die Atemschutztechnik zum FTZ nach Kyritz gebracht und nach der Überprüfung von dort auch wieder abgeholt werden. Das würde mehr Zeit kosten, was wiederum zur Folge hätte, dass viel mehr solcher Geräte als Reserve vorgehalten werden müssten.

Rund 100 einsatzbereite Atemschutzgeräte in Wittstock

Aktuell verfüge die Wittstocker Wehr über rund 100 einsatzbereite Atemschutzgeräte. In diesem Jahr sollen acht neue angeschafft werden – immerhin eine Investition von fast 15.000 Euro.

Was konkret möglich ist, hänge vom Haushalt der Stadt Wittstock ab. Derzeit läuft zunächst der Austausch und die Erneuerung von Schutzmasken. Knapp 300 besitzt die Wittstocker Wehr davon. Diese Zahl ist höher als die der kompletten Schutzsysteme, weil Masken einem höheren Verschleiß unterliegen.

Neue Masken ersetzten alte Exemplare in Wittstock

Die modernen Exemplare haben einen größeren Sichtbereich und können mit speziellen Halterungen für Brillengläser versehen werden. Die ersten 20 sind kürzlich eingetroffen. Jedes Jahr sollen möglichst 20 bis 30 weitere die alten Masken, die teils noch aus den 1990er Jahren stammen, nach und nach ersetzen.

Eine ähnliche Modernisierung geht gerade bei den Druckluftsystemen vonstatten.

Neue Generation von Druckluftflaschen in Wittstock

„Wir stellen von Zwei-Flaschen- auf Ein-Flaschentechnik um“, erklärt Steffen Müller. Die neuen einzelnen Druckluftflaschen haben mit 1800 Litern Atemluft sogar etwas mehr Inhalt als die bisherigen zwei Flaschen mit insgesamt 1600 Litern, die auf dem Rücken getragen werden. Die Luft reicht für durchschnittlich 20 bis 30 Minuten – bei sehr anstrengender Arbeit auch etwas weniger.

349 Flaschen seien laut Tobias Lau im Gesamtbestand, davon 51 neue. Jedes Jahr sollen acht weitere ausgewechselt werden. „Es ist wichtig, dass man auf dem Stand der Technik bleibt“, sagt Steffen Müller.

Von Björn Wagener