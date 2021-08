Wittstock

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hinterlässt auch in Wittstock Spuren – wenn auch keine sichtbaren. Doch die Sorge ist da: „Was machen wir, wenn uns eine solche Katastrophe ereilt? Sind wir dann kopflos“, fragte Heidi Schäfer jüngst in der Ortsbeiratssitzung in Sewekow.

Sie bezieht das nicht nur auf Wassermassen, sondern auf ein allgemein gravierendes Schadensereignis mit erheblichen Auswirkungen: kein Trinkwasser, kein Strom, kein Treibstoff, kein Lebensmittelnachschub – vielleicht aufgrund eines Wirbelsturms.

Das sollte diskutiert werden

„Was dann zu tun ist, sollte von der Stadt mit den Ortsteilen diskutiert werden“, findet die Sewekowerin.

Welche Ebene im Notfall welche Aufgaben zu übernehmen hat, regelt das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes. Eine zentrale Rolle spielen darin Gefahren- und Risikoanalysen, die auf Kreisebene erstellt werden und Grundlagen für das Agieren vor Ort sind.

Einsatzpläne und Krisenstäbe

Außerdem müssten Alarm- und Einsatzpläne aufgestellt und ständig aktualisiert werden. Dazu würden Krisenstäbe auf Gemeinde- und Landkreisebene eingerichtet. „Ihnen würden Mitarbeiter der zuständigen Behörden angehören“, teilt dazu Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises, mit. Auch Feuerwehr, Polizei, Gas- Wasser- und Stromversorger wären mit im Boot. Welche Prioritäten gesetzt werden müssten, wäre jeweils von der konkreten Lage abhängig.

Die Kommunikation zwischen den agierenden Ebenen im Notfall aufrecht zu erhalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben. So lange das Handynetz funktioniert, ist die Lage noch komfortabel. Doch fällt es aus, gibt es dafür keinen Ersatz. „Die Kräfte des Katastrophenschutzes können aber über den digitalen Behördenfunk miteinander kommunizieren“, so Alexander von Uleniecki.

Sirenen in den Ortsteilen vorhanden

Immerhin gibt es in Wittstock in allen Ortsteilen jeweils eine Sirene. „Sie werden auch zur Alarmierung der örtlichen Feuerwehreinheiten eingesetzt“, sagt Wittstocks Wehrleiter Steffen Müller. So kann im Katastrophenfall eine gewisse Grundinformation an die Menschen in den Orten übertragen werden. Das Problem: Kaum jemand weiß, was die bestimmten Tonfolgen der Sirenen bedeuten.

Die wichtigste ist ein auf- und abschwellender Ton über eine Minute hinweg. Dann sollten die Menschen ins Haus oder in die Wohnung gehen und die Nachrichten in Funk, Fernsehen und Internet verfolgen, je nachdem, was noch funktioniert. Ansonsten gilt: Fenster und Türen schließen und nicht telefonieren, damit Leitungen nicht unnötig blockiert werden. Ein einminütiger Dauerton bedeutet Entwarnung.

Für Lautsprecher auf den Fahrzeugen

Für Wehrführer Steffen Müller ist es wichtig, dass möglichst viele Feuerwehrfahrzeuge mit Lautsprechereinrichtungen ausgerüstet sind. Wie sinnvoll das sein kann, zeigte sich zuletzt Mitte Juli. Damals hatte eine Baufirma eine Gashauptleitung in Wittstock beschädigt und die gesamte Gasversorgung in der Stadt über mehrere Tage lahm gelegt. Die Feuerwehr fuhr durch die Straßen und machte Durchsagen.

In einer großen Notsituation könnte dann zum Beispiel mitgeteilt werden, wo sich Notunterkünfte befinden. Dafür würden vorwiegend Schulen und Turnhallen in Frage kommen, möglicherweise auch Hotels und Jugendherbergen.

Wittstocks Stadthalle wäre wichtiges Element

In Wittstock würden Menschen vor allem in der Stadthalle Unterschlupf finden, sollte sie noch stehen. „Sie verfügt über eine externe Einspeisemöglichkeit und könnte so mit Notstrom versorgt werden“, sagt dazu Wittstocks Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg. Die Stadt Wittstock habe zudem Sandsäcke eingelagert, allerdings nur eine überschaubare Anzahl.

Gebraucht werden sie vor allem bei Überschwemmungen. Wäre ein solches Szenario in Wittstock möglich?

Rückstau nicht bis Wittstock

Gernot Elftmann vom Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz sieht das nicht so. „Wenn die Havel zurückstaut, staut sie über die Dosse nie bis nach Wittstock zurück“, sagt er.

Was auch immer eine Katastrophe verursacht: Funktionierende Strukturen in Ballungszentren haben eine höhere Priorität als in kleineren Städten und Gemeinden. Die Kreisstadt Neuruppin hätte deshalb in Versorgungsfragen Vorrang, sollte die Katastrophe das gesamte Kreisgebiet betreffen. Generell könne es nicht schaden, einen eigenen Brunnen oder einen Kamin zu besitzen, findet Holger Schönberg.

Von Björn Wagener