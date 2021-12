Wittstock

Schwer zu tragen hatten der Weihnachtsmann und sein Engel – alias Bernd und Gudrun König aus Berlin – am Mittwoch in Wittstock. Sie luden Säcke in des Weihnachtsmanns Gefährt, alle prall gefüllt mit insgesamt rund 1350 Stricksachen, bestimmt für Kinder bedürftiger Familien in Berlin. Vom 13. bis 17. Dezember werden die Kleidungsstücke und Spielsachen dort an sieben Stellen verteilt.

Mit Frank Zander in Berlin unterwegs

Der Weihnachtsmann wird dabei von Schlagerstar Frank Zander begleitet. Letzterer ist der Initiator der traditionellen Obdachlosenfeste im Estrel-Center in Berlin. Dort

Liebevoll gestricktes Spielzeug für Kinder. Quelle: Björn Wagener

werden normalerweise jedes Jahr kurz vorm Fest bei einer großen Weihnachtsveranstaltung tausende Bedürftige von Promis bewirtet. Es gibt Gänsebraten mit Rotkohl. Außerdem stehen Dienstleister wie Frisöre kostenlos bereit, und an Ständen wird allerhand Nützliches für den Alltag angeboten.

Seit 2013 sind Wittstocker in Berlin dabei

Seit 2013 gehören auch warme selbst gestrickte Sachen aus dem Kreis OPR dazu. Zu

Doris Sperling (l.), Viola Karras (r.) und Bärbel Münsberg (vorn) mit dem Weihnachtsmann und seinem Engel - alias Bernd und Gudrun König - aus Berlin. Quelle: Björn Wagener

verdanken ist das einer Initiative von Doris Sperling aus Wernikow, die jedes Jahr aufs Neue viele fleißige Strickerinnen ermuntert, Kleidungsstücke für Obdachlose herzustellen.

Aber auch 2021 muss das Obdachlosenfest pandemiebedingt ausfallen. Stattdessen werden Sachen an Kinder verteilt. „Wir haben von Anfang an gesagt: Bitte strickt Dinge für Kinder“, sagt Viola Karras, die die Aktion begleitet.

Die Stücke kommen außer aus der Region Wittstock-Heiligengrabe vom Grünen Klassenzimmer in Pritzwalk und aus Neuruppin. Auch wurde die Obdachlosenunterkunft in Groß Pankow (Prignitz) kürzlich mit Kleidungsstücken bedacht.

Von Björn Wagener