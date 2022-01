Wittstock

Die Stadt Wittstock plant vorerst keine weiteren großen Impfaktionen in der Stadthalle in der Ringstraße mehr. Das teilte Sprecher Jean Dibbert am Montag mit. Grund ist das Ergebnis der jüngsten dortigen Impfaktion am vergangenen Samstag, 22. Januar. Sechs Ärzte waren dort in zwei Schichten im Einsatz.

Nur 320 von bis zu 1000 möglichen Impfdosen in Wittstock verabreicht

Bis zu 1000 Dosen hätten an diesem Tag verabreicht werden können. Es waren aber nur 320. Die meisten dieser Impfwilligen hatten sich zuvor einen Termin über die Hotline der Stadt geholt.

Einige waren aber auch spontan am Ort des Geschehens erschienen. Denn das DRK in der Ackerstraße bot aufgrund der Impfaktion in der Stadthalle am Samstag seinerseits keine Impfungen an. Wer dennoch dort erschien, um sich impfen zu lassen, wurde mit einem Hinweiszettel an der Tür auf die Impfaktion verwiesen.

Angesichts dieses überschaubaren Ergebnisses vom Samstag, habe sich die Stadt dazu entschlossen, die Stadthalle erst einmal nicht mehr für Impfaktionen zu nutzen.

Bedarf in Wittstock offenbar nicht mehr groß genug

Offensichtlich ist der Bedarf nicht mehr groß genug, um diesen weitläufigen Impfstandort zu rechtfertigen.

Dass die Aktion am 22. Januar wieder in der Stadthalle über die Bühne ging, habe daran gelegen, dass bei der Impfaktion zuvor – am 27. November 2021 – eine sehr große Nachfrage bestand. Damals waren vorab 1280 Termine vereinbart worden.

„Es hätte sein können, dass wir auch diesmal Anmeldungen in dieser Größenordnung bekommen“, sagt Jean Dibbert dazu. Die Tatsache, dass die Zahlen aber stark schwanken, mache die Planung schwierig.

Nächste Aktionen in Wittstock kleiner

Derzeit geht die Stadt Wittstock davon aus, dass künftige Impfaktionen zumindest vorerst in kleinerem Rahmen stattfinden werden – ähnlich dem Impfangebot vom 7. Januar im Bahnhofsgebäude.

Das verringere den logistischen Aufwand und lässt spontanere Aktionen zu. Bei allen Entscheidungen rund ums Impfen arbeitet die Stadt auch weiterhin mit den Hausärzten in Wittstock zusammen.

In Wittstock wird auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes an der Ackerstraße 14 zu folgenden Zeiten geimpft: dienstags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Von Björn Wagener