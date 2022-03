Wittstock

Große Freude in dieser Woche in einer Wohnung in der Maxim-Gorki-Straße in Wittstock: Zwei Familien aus der Nähe von Kiew bezogen dort gemeinsam eine zuvor leer stehende Vier-Raum-Wohnung der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV).

Zwei Mütter, zwei Großmütter und drei Kinder im Alter von drei, acht und elf Jahren haben damit eine sichere Bleibe vor dem Krieg in der Ukraine gefunden. Drei Tage seien sie mit dem Auto unterwegs gewesen, berichtet ein Mädchen aus der Familie, das etwas Englisch spricht.

Sie kamen mit dem Hilfstransport von Bela Thiessen zunächst vom polnisch-ukrainischen Grenzgebiet nach Karstedtshof – und nun nach Wittstock.

Wittstock: Strahlende Augen entschädigten für stressige Tage

Dass dort eine gemütliche Wohnung für sie bereit stand, war vielen Helfern rund um Linda Piskol zu verdanken. „Die letzten Tage waren für alle sehr stressig, aber die strahlenden Augen zeigen uns, dass es das Beste war, was wir tun konnten. Ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Leuten helfen konnten“, sagt Linda Piskol. Sie ist noch immer von der allgemein großen Spenden- und Hilfsbereitschaft überwältigt. „Alles in dieser Wohnung ist gespendet.“

Blick ins Wohnzimmer einer Wohnung für geflüchtete Ukrainer in der Maxim-Gorki-Straße in Wittstock. Quelle: Privat

Man wolle auch weiterhin Kontakt zu den dortigen Bewohnern halten und ihnen mit Kleidung, Freizeitangeboten und medizinischer Versorgung zur Seite stehen. „Ich danke allen Helfern, die uns unterstützt haben, ob mit der Montage oder dem Transport von Möbeln, der Reinigung oder mit Spenden. Ohne diese Hilfe wäre das alles nicht möglich gewesen“, so Linda Piskol.

In ähnlicher Art sei eine kleine Drei-Raum-Wohnung der Wittstocker Wohnungsbaugenossenschaft hergerichtet und ebenfalls bereits von ukrainischen Flüchtlingen bezogen worden.

Weitere Helfer richten in Wittstock eine Wohnung her

Eine weitere Initiative für Flüchtlinge läuft in dieser Woche in einer Wohnung der WBG in der Polthierstraße in Wittstock. Dort sind ebenfalls eine Reihe von Helfern dabei, sie mit gespendeten oder gesponserten Dingen auszustatten.

Schrankwand, Couch, Betten, Küche, Gardinen, Ausstattung fürs Kinderzimmer, all das wird platziert und aufgebaut. Das berichtet Evelyn Krafack. Sie dankt allen Helfern, vor allem Jugendlichen vom Verein Hansa Wittstock, die mit anpackten, um Schränke und andere Gegenstände vom B3-Center, wo sie nicht mehr gebraucht werden, in die Wohnung zu bringen und aufzustellen.

In Wulfersdorf zogen ebenfalls viele Helfer aus dem Ort an einem Strang, um zunächst zwei Wohnungen im Wohnblock herzurichten.

Helfer richten ein Zimmer für geflüchtete Ukrainer in Wittstock her. Quelle: Privat

Geflüchtete bezogen Wohnungen in Wulfersdorf

Sie seien inzwischen bezogen worden, bestätigt Thomas Kurschat. Er war am vergangenen Sonntag, 13. März, gemeinsam mit Stefan Rossbach-Kurschat zu einem Hilfstransport an die ukrainische Grenze aufgebrochen – und erreichte das Ziel am Montagvormittag. „Es hat alles wunderbar geklappt“, sagt er. Die gut sortierte Fracht sei in einer alten Kaufhalle, die zur Sammelstelle für Hilfsgüter umfunktioniert wurde, abgegeben worden.

„Die Lebensmittel und vor allem die Medikamente wurden dringend gebraucht.“ Um letztere habe es schon kurz nach dem Ausladen ein kleines Gerangel gegeben, weil sie jeder haben wollte. Gegen 1 Uhr in der folgenden Nacht kam der Transporter wieder in Wulfersdorf an. Ortsvorsteherin Tina Fischer empfing die Neuankömmlinge und begleitete sie ihre Wohnungen.

Spaziergang mit Geflüchteten durch Wulfersdorf

Inzwischen seien die Menschen bereits behördlich angemeldet worden. „Wir haben einen Spaziergang durchs Dorf gemacht, damit sie es etwas kennenlernen“, sagt Thomas Kurschat. Am Donnerstag waren sie zum Eisessen ins Restaurant Markt 11 eingeladen. Inhaberin Annett Münzer hatte sich bei der Hilfsaktion ebenfalls engagiert.

Für ein Kinderzimmer wurde ein Bett in Form eines Rennwagens zusammengebaut. Quelle: Privat

Die Flüchtlinge hätten auch Telefonkarten bekommen. Noch aber sind nicht alle Fragen geklärt, etwa wenn es um Corona-Impfungen, den Kita-Besuch der Kinder oder um ein mögliches Bekleidungsgeld für eine Erstausstattung geht.

Dass ein zweiter Hilfstransport von Wulfersdorf aus startet, sei möglich, aber derzeit noch nicht geplant, wie Thomas Kurschat sagt. Bereits am 9. März waren Kenny Lippert und Tino Heese zu einem Hilfstransport gestartet. Zuvor hatte es in Wittstock eine Sammelaktion gegeben.

Von Björn Wagener