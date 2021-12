Wittstock

Hinter dem Zirkus Humberto, der regelmäßig in Wittstock überwintert, liegt eine äußerst schwierige Saison. Zum zweiten Mal in Folge war aufgrund der Pandemie nur eine verkürzte Spielzeit möglich. Sie begann im Juni und endete im Oktober. „Es waren nur 15 Gastspiele möglich. Normalerweise sind es mehr als 30“, sagt Zirkusdirektor Joschi Ortmann.

Das frühe Ende hatte sich abgezeichnet. „Es kamen keine Zuschauer mehr. Deshalb haben wir dann abgebrochen. Wir können es uns nicht leisten, Miese zu machen.“ Die Ausfallzeiten summieren sich – zusammengenommen mit dem vergangenen Jahr – inzwischen auf knapp ein Jahr.

Der finanzielle Druck steigt für Zirkus Humberto weiter

Der finanzielle Druck erhöht sich damit weiter. „Ohne die Hilfe von Spenden geht es nicht“, sagt Ortmann. Mittlerweile habe der Zirkus einen Kredit aufnehmen müssen, um die laufenden Kosten stemmen zu können – Versicherungen, Futter für die Tiere, Unterhalt der Fahrzeuge wie sechs Zugmaschinen und fünf Transporter, Heiz- und Spritkosten.

Carlos (l.) und Joschi Ortmann sind froh, wieder im Zelt trainieren zu dürfen. Quelle: Christian Bark

Nicht zuletzt muss auch der Lebensunterhalt für die Zirkusfamilie bestritten werden. „Wir wissen nicht mehr ein noch aus. Wir brauchen unbedingt Hilfe, auch von staatlicher Seite aus. Wir sind Zirkusleute in der siebten Generation. Das kann doch nicht einfach ausgelöscht werden.“

Am besten sei die zurückliegende Saison noch an der Ostsee verlaufen. „Da hatten wir Glück, dass es regnete. Bei Sonnenschein sind die Leute kaum vom Strand wegzubekommen“, so Joschi Ortmann.

Nur maximal 200 Menschen im Zirkuszelt der Humbertos

Dennoch durften sich nur maximal 200 Menschen im Zirkuszelt aufhalten, obwohl es 700 Besuchern Platz bietet.

Abstände, Masken und Desinfektionsmittel waren allgegenwärtig. Wären Corona-Schnelltests damals schon kostenpflichtig gewesen – wie später von Mitte Oktober bis Mitte November – wäre der Zirkusbetrieb mit 3G nicht klargekommen. Die Hürden rund ums Testen wären für die Besucher zu hoch gewesen“, ist sich Joschi Ortmann sicher.

Zum Zirkusbetrieb gehören viele Menschen – Besucher der Vorstellungen ebenso wie engagierte Artisten und die eigene Familie. Angst, sich anzustecken, haben die Humbertos aber nicht. „Unser Zelt ist im Sommer immer offen und damit gut belüftet. Außerdem haben wir Belüftungsanlagen. Im Oktober waren die Infektionszahlen ja auch noch unten, obwohl sich die Leute wieder tummelten.“

Weihnachtszirkus in Waren mit großem Fragezeichen

Der Blick in die Zukunft gibt wenig Hoffnung. Eigentlich würden die Humbertos gern beim Weihnachtszirkus in Waren in Mecklenburg-Vorpommern dabei sein, der von 24. Dezember bis 2. Januar stattfinden soll. Allerdings glauben sie kaum noch, dass er tatsächlich stattfinden wird.

Für den Herbst der nächsten Saison gebe es zwar schon Verträge, aber das Frühjahr sei noch völlig offen, weil die Corona-Lage sich immer weiter zuspitzt und niemand sagen kann, ob Veranstaltungen möglich sein werden. Das macht die gesamte Planung äußerst schwierig. Denn es braucht Vorlauf – schon wegen der nötigen Werbung für ein Gastspiel.

Joschi Ortmann, Direktor des Zirkus' Humberto, der regelmäßig in Wittstock überwintert. Quelle: Björn Wagener

Artisten haben sich oft andere Jobs gesucht

Hinzu kommt, dass sich Artisten inzwischen artfremde feste Jobs gesucht haben. Sie arbeiten jetzt vielleicht als Kraftfahrer. Das heißt, sie stehen für kurzfristige Gastspiele kaum mehr zur Verfügung.

Aus Joschi Ortmanns Sicht brauche es unbedingt eine gewisse Planbarkeit. Das Hopplahopp der Maßnahmen – heute so morgen wieder anders – sei kaum auszuhalten. Da wäre es ihm lieber, er wüsste, dass Veranstaltungen für einen bestimmten Zeitraum nicht möglich sind. Damit ließe sich besser umgehen.

Wer dem Zirkus Humberto helfen möchte, kann sich an Joschi Ortmann wenden, Tel.: 0177/2 37 23 79.

Von Björn Wagener