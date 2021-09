Am Sonntagnachmittag hat es in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 85-Jähriger hatte offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Mann und die 83-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.