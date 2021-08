Wittstock

Schon von weitem strahlt die markante Silhouette von Wittstock Geborgenheit aus. Der Turm der Alten Bischofsburg. Die Marienkirche. Endlich wieder Zuhause, denken die Einheimischen.

Mit dem Ölbild „Wiese vor Wittstock“ gibt die Hobbymalerin Ruth Mende aus Goldbeck einen ihrer Lieblingsplätze in der Region preis. Im Vordergrund eine bunte Sommerwiese mit farbenfrohen Blüten und im Hintergrund erheben sich zwei Türme über den Rest der Altstadt.

Ruth Mende mischte bei der zweiten Open-Air-Gallery in Wittstock mit

Damit hat Ruth Mende auch den Nerv der Zuschauer getroffen. Bei der zweiten Open-Air-Gallery am 14. August auf dem Bleichwall in Wittstock setzte sie sich bei den Gästen mit diesem Werk auf den zweiten Platz beim Publikumspreis durch. Unter 29 Künstlern aus Ostprignitz-Ruppin landete sie hinter Gewinner Detlef Glöde.

Zweiter Platz beim Publikumspreis in Wittstock

Als Ruth Mende bei der Prämierung auf die Bühne ging und das Preisgeld in Höhe von 300 Euro entgegennahm, sah ihr niemand die Freude an. „Ich war bei der Ehrung wie versteinert“, räumt sie ein. Denn mit diesem Erfolg hatte sie nicht gerechnet. Mit dem zeitlichen Abstand weiß sie die Auszeichnung umso mehr zu schätzen: „Die Anerkennung durch das Publikum ist wichtig, motivierend und inspirierend.“

„Ich fange gern Stimmungen ein und möchte auch eine Atmosphäre vermitteln“, sagt Ruth Mende über ihren Anspruch in der Malerei. Seit Sommer vergangenen Jahres entstand bereits eine Reihe ihrer Lieblingsplätze. Der Teich mitten im Landschaftspark in Horst bei Blumenthal, ein Motiv aus Flecken Zechlin, die Elefanten im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock oder Herbststimmungen gehören dazu.

Ölbild von Ruth Mende lag in der Gunst des Publikums vorn

Erst im Frühjahr dieses Jahres begann Ruth Mende mit dem Ölbild „Wiese vor Wittstock.“ Die letzten Pinselstriche vollendeten das farbenfrohe Werk kurz vor der Open-Air-Gallery. Bei ihrer Arbeit greift Ruth Mende auf einen großen Fundus an Fotografien zurück, die sie immer wieder von Kunstinteressenten erhält.

Ruth Mende hat bei Norbert Reggentin das Malen gelernt. Quelle: Christian Bark (Archiv)

Doch damit nicht genug. „Ich schaue mir vor Ort die Plätze an, mache mir gedanklich ein Bild und lasse alles auf mich wirken“, sagt Ruth Mende. Erst dann setzt sie sich an die Staffelei. Doch neben dem Originalschauplatz baut sie auch ihren persönlichen Blick ein, der Raum für weitere Interpretationen lässt.

Bei dem Bild „Wiese vor Wittstock“ handelt es sich um eine Ansicht von der Umgehungsstraße aus. Bei ihrer Interpretation hat die 63-Jährige „mehr Mohnblumen als im Original gemalt, das war für das Gleichgewicht auf dem Bild wichtig.“

Ruth Mende (r.) mit Künstlerkollegen bei der temporären Kunstausstellung „Kunstblume“ 2019 in Wittstock. Quelle: Christian Bark (Archiv)

Späte Berufung zur Malerei

Erst im Herbst 2018 entdeckte Ruth Mende ihre Leidenschaft für die Malerei. Eine künstlerisch-kreative Ader hat sie bereits seit ihrer Kindheit und zeigte sie vor allem im Bereich des Strickens, auch mit eigenen Entwürfen. Auf Tuchfühlung zur Malerei kam sie 2010 während eines Aufenthaltes bei einer Reha. Zwei ihrer dort entstandenen Bilder landeten bei einem Wettbewerb auf den ersten zwei Plätzen.

Das Talent von Hobbymalerin Ruth Mende schlummerte lange unentdeckt

„Doch diesen Erfolg habe ich damals nicht gesehen“, räumt sie ein. Das Talent musste weiter schlummern. Der Zufall meinte es dann gut mit ihr, als sie im Herbst 2018 die Ateliereröffnung von Hobbymaler Norbert Reggentin in Wittstock besuchte. „Schon 40 Jahre lang hatte er mich immer wieder erfolglos angestoßen, zu malen“, erinnert sich Ruth Mende.

Nun hatte sie keine Ausflüchte mehr und besucht seitdem wöchentlich einen Malkurs bei Norbert Reggentin. Schon ihr erstes Ölbild „Bootsfahrt in Sewekow“ bescherte Ruth Mende eine Einladung zu einer Ausstellung in Darsikow. „Norbert Reggentin ist mein Mentor und Meister“, sagt sie.

Farbexplosion: Nach zehn Minuten hat Norbert Reggentin die Leinwand mit dem Maurerspachtel grundiert. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Viel Zeit und Farbe stecken in den Ölbildern

50 bis 60 Stunden und 40 Ölfarbschichten stecken in den Werken von Ruth Mende. Zwei bis drei Monate feilt sie mit Pinsel und Spachtel an ihrer Kunst. „Vor allem die Mischung aus beiden Techniken liegt mir“, sagt sie. Egal ob Ruth Mende Landschaften, Blumen, Schmetterlinge oder Häuser malt, kräftige Farben und der Wiedererkennungseffekt sind ihr wichtig.

Nach mehreren Ausstellungen widmet sie sich nun vor allem der Auftragsmalerei. Mitunter interpretiert sie ihre künstlerische Freiheit großzügig und setzt ihre Werke aus zwei Bildern zusammen. Doch dem Betrachter fallen diese Veränderungen kaum auf.

Die Motive gehen nicht aus

„Wenn ich alle Motive malen würde, die ich aus meinem Bekanntenkreis erhalten habe, müsste ich 120 Jahre alt werden“, sagt sie. Im Ruhestand nimmt sich Ruth Mende immer mehr Zeit für kreative Arbeiten.

Dabei bewegt sie sich wie beim Walzer in einem flotten Rhythmus, bei dem das Stricken und Malen den Takt vorgeben. Vor allem das Malen entwickelt zunehmend einen Sog bei Ruth Mende: „Ich hatte nicht gewusst, dass mir das liegt, sonst hätte ich schon 20 Jahre früher damit angefangen.“

Von Christamaria Ruch