Knisterndes Dankeschön für die Laga

Wittstock

Nein, Silvester war es am Samstagabend noch nicht. Doch Grund zum Feiern hatten die Wittstocker allemal. Auf ein halbes Jahr Landesgartenschau ( Laga) konnten sie nun stolz zurückblicken. Die Großveranstaltung hat über 400 000 Besucher in die Dossestadt gelockt. Dafür wollten sich die Stadtverwaltung und der Wittstocker Mittelstandverein bei der Bevölkerung bedanken.

Zur Galerie Mit einem neunminütigen Feuerwerk haben sich die Stadt Wittstock und der Wittstocker Mittelstandsverein bei den Wittstockern für die Landesgartenschau bedankt.

So knisterte es am Samstag für neun Minuten lang am Himmel über dem Dosseteich. Pyrotechniker Heinz Bergande aus Tangermünde, der auch immer das Silvesterfeuerwerk in Wittstock zündet, war dieses Jahr also schon etwas früher vorbeigekommen. „Wir sehen uns Silvester wieder“, rief er den Wittstockern zu. Dann soll es am späten Nachmittag des 31. Dezember wieder am Dosseteich knallen und leuchten.

Tausende Wittstocker und Gäste verfolgten das bunte Spektakel. Quelle: Christian Bark

Nach Schätzung der Veranstalter waren mehrere tausend Besucher gekommen, um das Spektakel zu beobachten. Am Teich gab es zudem Verköstigung und Getränke für die Besucher von den Teams des Hotels „Röbler Thor“ und Homemade aus Kastedtshof.

Moderator Günter Lutz sorgte für die richtige Musik. Zuvor hatte Wittstocks Bürgermeister, Jörg Gehrmann, den Bürgern für ihr Engagement und ihre Geduld bei so mancher Strapaze im Rahmen der Laga gedankt.

Detlef Beuß vom Mittelstandsverein (l.) und Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann bedankten sich bei den Wittstockern. Quelle: Christian Bark

„Die Laga ist das Beste, was Wittstock passieren konnte“, sagte auch Detlef Beuß vom Mittelstandsverein. Aufgrund einer Fülle von Großveranstaltungen neben der Laga war es in diesem Jahr nicht möglich gewesen, die Einkaufsnacht „ Herbstfeuerwerk“ stattfinden zu lassen.

„Wir haben das Feuerwerk als Dankeschön für alle Wittstocker und Gäste aber trotzdem zünden lassen“, sagte Detlef Beuß. Für die Einwohner und Laga-Gäste war es bereits das zweite große Feuerwerk innerhalb weniger Wochen. Zuletzt hatte die Pyrotechnik bei der großen Lasershow im September den Himmel über der Dossestadt erstrahlen lassen. Mit einer Abschiedsveranstaltung wird dann am Sonntag auch die Laga zu Ende gehen.

Von Christian Bark