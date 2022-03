Wittstock blickt optimistisch in neue Tourismussaison 2022

Wittstock

„Zum Glück hat die Landesgartenschau in Wittstock nicht 2020 stattgefunden“, hatte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann mit Blick auf die da begonnene Corona-Pandemie mal gesagt.

Die Laga 2019 hat der Stadt viel Aufmerksamkeit und Sympathie gebracht, nachhaltig nutzen konnte sie das Großereignis wegen der Pandemie aber nur bedingt.

Wittstock will besonders im Frühling zahlreiche Gäste auf das Laga-Gelände locken. Quelle: Christian Bark

Das spiegelt sich auch in der jüngsten Bilanz für das Tourismusjahr 2021, basierend auf Zahlen des statistischen Landesamtes, wider, die am Freitag in der Touristinformation vorgestellt wurde. Immerhin, die Prignitz als Ganzes hat mit 133 405 Gästen ein Besucherplus von 4,5 Prozent gegenüber 2020 verzeichnet. Wittstocks Anteil daran lag mit 9914 Gästen bei 7,4 Prozent.

„Das ist ein Minus von 0,6 Prozent zum Vorjahr, und schon 2020 machte das Minus gegenüber dem Laga-Jahr 2019 gut 41 Prozent aus“, sagte die Leiterin der Tourist Information, Katja Reichelt. Man bewege sich nun etwa auf dem Niveau von 2017.

Die Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten sind fast um zehn Prozent gegenüber 2020 zurückgegangen. Allerdings ist die Aufenthaltsdauer auf durchschnittlich 3,2 Tage gestiegen. „Das ist auch auf Handwerker und Geschäftsreisende zurückzuführen“, erklärte Katja Reichelt.

Großteil der Tourist-Info-Besucher sind Wittstocker

Auf Vorjahresniveau lag die Zahl der Tourist-Information-Besucher mit rund 2000. „36 Prozent davon und damit der Großteil, waren Einheimische“, sagte Katja Reichelt. Neben Karten für Veranstaltungen hätten sie sich auch nach Naherholungsmöglichkeiten erkundigt.

Rückläufig sind ebenfalls die Zahlen an den touristischen Außenstandorten der Stadt, dem alten und neuen Schloss sowie dem archäologischen Park in Freyenstein, der Daberburg und der Gedenkplattform Schlachtfeld 1636. „Hier fehlten vor allem die Besuchergruppen“, stellt Katja Reichelt fest.

Aber es gebe auch jede Menge positive Impulse für Stadt und Ortsteile mit Blick auf den Tourismus. Der Fahrradtourismus entwickle sich gut, ebenso jener mit dem Wohnmobil. „Wir hoffen natürlich auch ab diesem Frühling auf die Nachwirkungen der Laga“, sagte die Leiterin der Tourist-Information, zumal viele Corona-Einschränkungen nun wegfielen.

In der Tourist Information gibt es auch Karten für die Laga in Beelitz. Quelle: Christian Bark

Allerdings locke auch schon die nächste Laga dieses Jahr nach Beelitz. Für diese bietet die Tourist Information in Wittstock auch Karten an.

Mit Förder- und Eigenmitteln wurden die touristischen Standorte in Wittstock zuletzt aufgewertet. So wird ab April ein virtueller Rundgang durch das alte und neue Schloss Freyenstein möglich sein. Der archäologische Park folge auf dem Fuße.

Tourismussaison wird auf der Daberburg eröffnet

Möglich sei das durch ein Soforthilfeprogramm des deutschen Verbands für Archäologie geworden. Der Park feiert im August sein 15-jähriges Bestehen und soll im Juni mit einer Abendführung locken.

An der Gedenkplattform wurde in neue technische Ausstattung wie einen Beamer investiert. Ebenso gibt es dort neue Gedenkmünzen zur Schlacht von 1636.

Wittstock will besonders im Frühling zahlreiche Gäste auf das Laga-Gelände locken. Quelle: Christian Bark

An der Daberburg soll es demnächst zu den Öffnungszeiten ein Getränke- und Snackangebot geben. Einmal im Monat ist an einem Wochenende ein Angebot für Besucher geplant. Heidefest und Bussard-Ferienlager sollen fortgesetzt werden.

Die Daberburg wird am 1. April auch Eröffnungsort für die diesjährige Tourismussaison sein. Ab 15 Uhr wird dort zugleich die neue Ausstellung „Steine als Zeigen der Erdgeschichte“ eröffnet.

Mehr dazu auf der Internetseite www.wittstock.de/tourismus.html.

Von Christian Bark