Wittstock

Die Stadt Wittstock erhält Städtebaufördermittel in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Guido Beermann (CDU), Minister für Infrastruktur und Landesplanung, überreichte den Scheck am Dienstag virtuell an Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. An der Übergabe per Videokonferenz nahm auch der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Redmann teil.

Der Gesamtbetrag stammt aus verschiedenen Förderprogrammen. Das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ hat die Stärkung und den Erhalt von Innenstädten zum Ziel. Das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ unterstützt Städte bei ihren demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der Stadterneuerung – mit dem Ziel, lebenswerte Quartiere zu schaffen.

Löwenanteil fürs Projekt Bildungscampus in Wittstock

Der Löwenanteil der Gesamtförderung für Wittstock in Höhe von 1,9 Millionen Euro fließt in die denkmalgerechte Sanierung der alten Tuchfabrik, die zu einem

Virtuelle Fördermittelübergabe: Verkehrsminister Guido Beermann (l.) übergibt einen Scheck über 3,3 Millionen Euro an Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (r.). In der Mitte: CDU-Landtagsabgeordneter Jan Redmann. Quelle: Björn Wagener

Bildungscampus ausgebaut wird. „Das ist ein außerordentlich spannendes Projekt“, sagte Guido Beermann.

Jeweils mehrere Hunderttausend Euro fließen darüber hinaus in die Gebäudesanierung in der Heiligegeiststraße und Werderstraße; die Wohnumfeldgestaltung in der Röbeler Vorstadt; den Rückbau von Wohnblöcken in der Käthe-Kollwitz-Straße und der Maxim-Gorki-Straße sowie in die Sanierung von Altbauten im Bereich Heiligegeiststraße/Am Rosenwinkel.

Bürgermeister Jörg Gehrmann dankte dem Minister für die Fördermittel und verwies darauf, dass die Aufwertung der Innenstadt auch private Investitionen nachziehe. Eine ansprechend sanierte Stadt stärke das Selbstbewusstsein der Bewohner.

Wittstock ist ein Kern im ländlichen Raum

Darüber hinaus sei Wittstock ein „Kern im ländlichen Raum“ mit einer beispielgebenden Lebensqualität. Für die Identität sei es nicht nur wichtig, Neues zu schaffen, sondern auch Altes zu erhalten.

Jan Redmann sieht vor allem im Projekt Bildungscampus ein großes Potenzial, um einen „qualitativen Sprung in der Schullandschaft“ in Wittstock zu schaffen. Das Vorhaben sei ein „dicker Brocken“, aber die Stadt – allen voran Bürgermeister Gehrmann – habe in der Vergangenheit bewiesen, dass es möglich ist, große Projekte auch umzusetzen.

Die Fördermittel für den Bildungscampus sieht Redmann als ein „wichtiges Signal, dass wir uns in Wittstock weiter auf einem Aufstiegspfad befinden“. Die Städtebauförderung gibt es seit 50 Jahren – in den neuen Ländern seit gut 30 Jahren.

Knapp drei Milliarden Euro seit 1990 für Brandenburg

Das Land Brandenburg hat seit 1990 knapp drei Milliarden Euro aus verschiedenen Programmen dieser Förderung an Städte und Gemeinden verteilt, hieß es am Dienstag. Allein in diesem Jahr seien es insgesamt 90 Millionen Euro gewesen.

Wittstock konnte sich in den vergangenen Jahren immer wieder über Zuwendungen aus dem Topf der Städtebauförderung freuen – zuletzt vor einem Jahr. Damals waren es 3,2 Millionen Euro. Ein Großteil davon sei inzwischen in die Planung der Sanierung der alten Tuchfabrik und in den Umbau des Lokschuppens geflossen, der künftig von der Firma Swiss Krono als Design-Station genutzt werden wird, sagte Bürgermeister Gehrmann am Dienstag.

76,2 Millionen Euro seit 1991 für Wittstock

Seit 1991 seien insgesamt 76,2 Millionen Euro aus der Städtebauförderung an die Stadt Wittstock gegeben worden. Sie habe aufgrund ihrer weitsichtigen Planung mehr als andere Städte von dieser Förderung profitiert, sagte Jan Redmann.

Dass diese Mittel gut angelegt wurden, sei dem „herausragenden Wittstocker Stadtkern“ anzusehen, so Guido Beermann. Er sei ein wertvoller Beleg dafür, dass die historische Bausubstanz in der Innenstadt und die anspruchsvolle Architektur erhalten und saniert werden konnte.

Jörg Gehrmann lud den Minister am Dienstag bereits zum Richtfest des Lokschuppens ein. Dann werde er auch Gelegenheit haben, sich persönlich vom erfreulichen Sanierungsstand in der Stadt zu überzeugen.

Von Björn Wagener