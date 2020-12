Wittstock

Oh je, dieser Mann im roten Mantel hat’s schwer. Der große Sack drückt im Kreuz und er kommt nur langsam voran. Doch kaum taucht der Bärtige am Samstagmittag auf dem Markt in Wittstock auf, zeigt sich die Sonne von ihrer besten Seite.

Ein Blick fällt auf den Rauschebart und schon steht fest: Der Weihnachtsmann ist angekommen. Pünktlich wie in jedem Jahr und dennoch unter ganz anderen Vorzeichen. „In diesem Jahr lege ich doppelt so viele Schichten wie sonst ein, um alle Kinder zu erreichen“, sagt er. Denn auch vor dem Weihnachtsmann macht die Corona-Krise keinen Bogen - er trägt sogar einen Mundschutz. „Ich trainiere hart, um den schweren Geschenkesack tragen zu können“, verrät er. Doch die Besuche in der Muckibude fallen in diesem Jahr auch für ihn unter den Tisch. „Ich habe vorgesorgt, und alle Geräte nach Hause geholt. Dann habe ich schrittweise wieder mit dem Muskelaufbau begonnen“, plaudert der Weihnachtsmann aus dem Nähkästchen.

Anzeige

Wittstock bietet eine Alternative zum Weihnachtsmarkt

Unter dem Motto „Licht im Advent – das stressfreie und achtsame Einkaufserlebnis“ hat die Stadt Wittstock mit dem Mittelstandsverein und Händlerstammtisch, der GWV, dem Rotary Club Wittstock und der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin eine Alternative zum Weihnachtsmarkt gefunden. „Wir müssen und wollen auch in der Corona-Krise etwas für unsere Einwohner und Kunden machen“, sagt Detlef Beuß vom Mittelstandsverein. Egal wie schwer die Umstände in dieser Zeit sind, „wir haben geöffnet und sind da“, so Beuß.

Vor den Wittstocker Geschäften stehen in der Adventszeit wie bei der Landesgartenschau 2019 geschmückte Stühle. Quelle: Christamaria Ruch

Längere Ladenöffnungszeiten und viel Musik

Aus diesem Grund sind noch bis kommende Woche Samstag, 12. Dezember, die Geschäfte in der Altstadt länger als sonst geöffnet. „Mit dem Adventsflair wollen wir ein Zeichen setzen“, sagt er. „Wir hoffen, dass die Einwohner etwas von der Adventsstimmung mitnehmen“, sagt Sebastian Koschinski vom Kulturamt in Wittstock.

Alternative zum Weihnachtsmarkt: Die furchtlose Ronja plaudert bei der Aktion „Licht im Advent“ mit dem Wittstocker Weihnachtsmann und freut sich über ein Geschenk. Quelle: Christamaria Ruch

Der Weihnachtsmann ist täglich in Wittstock unterwegs

Den Wittstockern wird bei „Licht im Advent“ einiges geboten. Vom Rathaus präsentieren an jedem Nachmittag Instrumentalisten oder Sänger Lieder zum Advent und zur Weihnacht. Und der Weihnachtsmann ist bis zum 12. Dezember täglich im Zentrum unterwegs. Er verteilt Geschenke; sie sind dank der großzügigen Spenden des Rotary Club Wittstock und der Sparkasse möglich. Der Klang der Wittstocker Posaunenbläser hallte Samstagmittag weit über den Markt. Klaus-Peter Mantey lauschte dort mit seiner sechs Jahre alten Enkeltochter Payton der Musik. „Die Sonne scheint und die Angebote sind ein Lichtblick in dieser Zeit“, sagte er.

Die Wittstocker Posaunenbläser spielen vom Rathaus aus Adventslieder. Die Musik hallt weit über den Markt. Quelle: Christamaria Ruch

Lebendiger Adventskalender im Rioladen

Der Rioladen in der Marktgasse bildete am Samstag die Kulisse für die fünfte Tür im lebendigen Adventskalender. Liane Lemke und Regina Gubo hielten alkoholfreien Punsch für die Erwachsenen bereit und die Kinder freuten sich über Schokolade.

Liane Lemke (v.l.) verteilt beim lebendigen Adventskalender im Rioladen Getränke an Tino und Michaela Strücker. Quelle: Christamaria Ruch

„Ich wollte mit den Kindern heute Figuren aus Nadelfilz basteln, aber wegen Corona geht das nicht“, so Liane Lemke. Tino und Michaela Strücker begeistern sich für den Einkauf von regionalen und Bioprodukten im Rioladen. „Der Laden ist eine super Idee“, sagte Tino Strücker.

Von Christamaria Ruch