Freyenstein: Neues im Alten Schloss

Freyenstein

Die Stadt Wittstock startet am Samstag, 30. Mai, mit zwei Monaten Verspätung offiziell in die neue Tourismussaison. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten können ab sofort wieder besucht werden. Neues zu entdecken gibt es vor allem im Alten Schloss, das auch als Burg bekannt ist. Es ist nun per Audio-Guide zu erleben. Das heißt, Besucher bekommen Wissenswertes über das Objekt direkt auf einen Kopfhörer gespielt.

Auf Tour mit dem Bauherren

Dabei geht es nicht nur um pure Faktenübermittlung. Vielmehr begibt sich der Hörer auf einen Rundgang mit dem einstigen Bauherren des Alten Schlosses, Dominicus Parr. So wird das Ganze ein witzig-unterhaltsames Erlebnis. Der Gast kann in die Zeit des Mittelalters eintauchen und sich durch die Geschichte der von Rohrs und von Winterfelds führen lassen, die eng mit dem Schloss-Ensemble in Freyenstein verbunden ist.

Anzeige

Blick in das Kaminzimmer des Alten Schlosses. Quelle: Björn Wagener

Weitere MAZ+ Artikel

Keine Führungen

Der Audio-Guide ist für Besucher die derzeit einzige Möglichkeit, das hoch aufragende Gebäude, das zu den bedeutendsten Bauwerken der norddeutschen Renaissance gehört, kennen zu lernen. Denn Führungen finden nicht statt – der Corona-Krise wegen.

Auf diesen Ausblick aus dem Alten Schloss müssen Touristen leider verzichten. Die Tür bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Quelle: Björn Wagener

Erhältlich sind die Audio-Guides in der Besucherinformation im Neuen Schloss nebenan. Dort empfangen den Besucher zunächst einmal viele Schilder und Desinfektionsmöglichkeiten. Hinweise auf Abstandsregelungen und Berührungsverbote sind allgegenwärtig. Der Schalterbereich ist mit einer transparenten Trennwand abgegrenzt. Vor allem aber bei den Geräten mit den Kopfhörern wird extrem auf Hygiene geachtet. Ein Mund-Nase-Schutz ist erforderlich.

Froh über Neustart

Trotz all dieser Einschränkungen ist Christine Neumann, die den Empfangsbereich betreut, froh, endlich in die neue Saison starten zu können. „Wir haben so lange darauf hingearbeitet“, sagt sie. Im Alten Schloss befindet sich zudem eine neu gestaltete Ausstellung, die die Historie des Hauses beleuchtet.

Neben Fotos, Texten und alten Handwerkszeugen gibt es Zeichnungen des Bauforschers Peter Goralczik zu sehen. Sie zeigen, wie die gesamte dreiflügelige Burganlage einmal ausgesehen haben könnte, von der heute nur noch ein Flügel erhalten ist.

Exklusiver Likör

Darüber hinaus wird ab sofort in der Besucherinformation im Neuen Schloss ein speziell entwickelter Likör angeboten. Das „Freyensteiner Schlossgeflüster“ ist eine Kreation der „Wittstocker Liköre“, basierend auf grünen Stachelbeeren. „Es ist ein reines Naturprodukt, das nur im Schloss Freyenstein erhältlich ist“, betont Andreas Krieglstein von der Firma.“Wittstocker Liköre“.

Der Likör „Freyensteiner Schlossgeflüster" wurde exklusiv von der Firma Wittstocker Liköre hergestellt. Quelle: Björn Wagener

Geöffnet werden neben dem Schloss-Ensemble in Freyenstein auch die Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht bei Wittstock 1636 sowie das Daberturm-Ensemble in Alt Daber. Auch dort gelten coronabedingt besondere Umstände. In Alt Daber ist zudem der Informationskasten von Swiss-Krono platziert, der im vergangenen Jahr auf der Landesgartenschau zu finden war. Dort lässt sich verfolgen, wie aus Holz schrittweise eine OSB-Platte entsteht.

Für alle eine neue Situation

„Es ist für alle eine neue Situation. Wir hoffen, dass die Leute keine Scheu haben, uns zu besuchen“, sagt Stadt-Sprecher Jean Dibbert.

Für die drei touristischen Highlights der Stadt gelten folgende Öffnungszeiten: Gedenkplattform und Daberturm-Ensemble: mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr; die Schlossanlage in Freyenstein: dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 17 Uhr.

Von Björn Wagener