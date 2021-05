Wittstock

In Wittstock wird am kommenden Freitag wieder der „Tag der Nachbarn“ zelebriert. Es sind zahlreiche Aktionen und Angebote den ganzen Tag über geplant. „Im vergangenen Jahr hatten wir dazu einen Stand auf dem Marktplatz über mehrere Wochen hinweg bespielt“, berichtet Lissy Boost von der Volkssolidarität. Sie hatte den bundesweiten Aktionstag, der 2020 erstmals in Wittstock stattfand, mit initiiert.

Einen zentralen Stand am Markt wird es nicht geben. Quelle: Christian Bark

2021 soll der Tag wieder mit dem Hissen der Nachbarschaftsflagge am Rathaus beginnen. Einen einzelnen Stand wird es jedoch nicht geben. Dafür präsentieren sich zahlreiche Teilnehmer an ihren Standorten. So bietet das Teilhabezentrum am Markt 8 von 10 bis 12 Uhr Überraschungen zum Abholen. Die Awo-Tagesstätte in der Röbeler Straße bietet diese ebenfalls von 13 bis 14 Uhr an. Aktionen gibt es auch im Lokal „Freiraum“, dem Buchladen „Bücherquelle“, der Stadtbibliothek und der Volkssolidarität in der Poststraße.

Im Quartier Röbeler Vorstadt wird es bunt auf den Wegen und ab 14 Uhr gibt es nach Voranmeldung eine Lesung mit Ilka Karp. Die WBG verlost Gutscheine für zwei Wohnaufgänge für gemütliches Grillen nach Corona. Außerdem können sich noch weitere Interessierte melden, wenn sie Aktionen planen.

Von Christian Bark