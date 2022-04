Sonderausstellung in Alt Daber - So startete Wittstock in die neue Tourismussaison

Die Tourismussaison in Wittstock wurde am Freitag eröffnet. Erstmals wählte die Kommune dafür einen zentralen Ort aus. Die Daberburg in Alt Daber machte nun den Anfang. Dort wartet jetzt auch eine neue Sonderausstellung.