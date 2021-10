Wittstock

Sie war 2017 als Ergänzung zum Mittsommernachtsshopping ins Leben gerufen worden, seitdem hat sich die Einkaufsnacht „Herbstfeuerwerk“ in Wittstock als beliebtes Veranstaltungsformat etabliert. Beendet wurde die Nacht der offenen Geschäfte traditionell mit einem Feuerwerk.

Wegen der Corona-Pandemie hatte das Event 2020 pausieren müssen, dafür soll es jetzt wieder starten und zwar am kommenden Freitag, 8. Oktober. „Unser Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben“, sagt Bernd-Dieter Hahn vom Mittelstandsverein und Händlerstammtisch, der die Veranstaltung vor vier Jahren mit initiiert hatte.

35 Innenstadthändler sind dabei

Nach den für viele Geschäfte belastenden Lockdowns wolle man nun ein Zeichen setzen. Alle 35 Innenstadthändler würden sich beteiligen, vom Modegeschäft über die Parfümerie bis hin zum Spielzeugladen.

„Wir haben nun lange genug online eingekauft, nun können wir wieder vor Ort in die Geschäfte gehen“, sagt Wittstocks Kulturamtsleiterin Georgia Arndt. Die Frequenz in der historischen Altstadt habe durch Corona einen richtigen Dämpfer erhalten, das gelte es jetzt wieder aufzuholen.

Deshalb plane das Kulturamt auch schon weitere Aktionen mit dem Mittelstandsverein, etwa zur Adventszeit und im Frühjahr 2022 wieder das Mittsommernachtsshopping. Zur Unterstützung solcher Großveranstaltungen kommt auch das Geld zum Einsatz, das die Stadt seit dem Frühjahr 2021 in Wittstocker Bankfilialen gesammelt hat. „Dabei haben die Bürger gut 15 000 Euro für die Händler und den Mittelstand gespendet“, berichtet Stadtsprecher Jean Dibbert.

Auch die Rabatt-Aktion zur Unterstützung der Händler läuft beim Herbstfeuerwerk weiter. Quelle: Christian Bark

Ursprünglich hatte eine Jury das Geld an die Händler gerecht verteilen sollen. „Da wäre für den Einzelnen aber nicht viel bei rumgekommen, deshalb sollte das Geld lieber in Veranstaltungen fließen, von denen alle was haben“, erklärt Jean Dibbert.

Eine weitere Aktion zur Unterstützung der Innenstadtgeschäfte hatten der Mittelstandsverein und Stadtverwaltung mit einer Rabattgutscheinaktion im Sommer gestartet. „Die läuft weiter und es können auch beim Herbstfeuerwerk noch Scheine gekauft werden“, informiert der Mittelstandsvereinsvorsitzende Detlef Beuß. Die Scheine gibt es zu je 100, 50 und 25 Euro bei der Sparkasse und der Volksbank zu erstehen.

Auf den Kaufpreis werden jeweils 20 Prozent Rabatt gewährt, weshalb etwa der 100-Euro-Gutschein voll in den teilnehmenden Geschäften zur Geltung kommt, aber nur 80 Euro kostet.

Fackelumzug führt durch Wittstocks Innenstadt

Am kommenden Freitag beginnt das Herbstfeuerwerk ab 16 Uhr. Auf dem Markt erwarten das Publikum eine Bühne mit zwei DJs sowie Buden mit Speisen und Getränken und kulturelle Überraschungen. An vier Checkpoints müssen sich Besucher ab 12 Jahren kostenlos registrieren und erhalten dafür ein Armband.

Teilnehmer mit einem solchen Band können dann ab 21 Uhr beim Fackel- und Laternenumzug mitlaufen, der am Marktplatz startet. Bis dahin haben die Geschäfte geöffnet, die ihrerseits Mitmach- und Rabattaktionen anbieten.

Nach dem Fackelumzug, der einmal um die Altstadt führt, steigt gegen 21.30 Uhr das Feuerwerk in den Nachthimmel. Danach klingt der Abend bei Musik am Markt aus.

Von Christian Bark