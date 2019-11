Am Sonntag leuchtet wieder der Marktplatz

Wittstock

Seit Montag ziert sie den Wittstocker Marktplatz. Die 15 Meter hohe Fichte stand zuvor noch im Außenbereich des ehemaligen Heizhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße, wie Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert mitteilt. „Weiterhin wurden heute noch Bäume an den Kreisverkehren in der Rosa-Luxemburg-Straße und Perleberger Straße aufgestellt“, informiert er.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien dabei von den Unternehmen Wittstocker Kranservice sowie Burgdorf Rohrleitungs- und Tiefbau kostenfrei unterstützt worden.

Die Stadt wurde festlich geschmückt. Nun kommt auch der Weihnachtsbaum ran. Quelle: Christian Bark

Die Laternen im Innenstadtbereich sind bereits in der vergangenen Woche festlich geschmückt worden, nun wird der Weihnachtsbaum folgen. Erstrahlen soll er mitsamt dem Marktplatz am kommenden Adventssonntag, 1. Dezember. Dann wird Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann den Strom einschalten. „Schön wäre es, wenn alle Eltern und Kinder an dem Tag Fackeln oder Laternen mitbringen und diese zeitgleich erleuchten lassen“, sagt Petra Fastenrath vom städtischen Kulturamt.

Rethra-Entertainment bietet wieder eine Feuershow. Quelle: Christian Bark

Los geht es am Sonntag um 17 Uhr. Ertönen wird ein Trompetensignal und Chormusik. Wieder mit dabei ist auch das Team der Rethra Feuershow, das neben besagter Show auch ihre Engel auf Stelzen dabei haben wird. Nacheinander erstrahlen sollen bei diesem nunmehr 6. Adventsleuchten ebenfalls die geschmückten Bäume der Kitas Waldring, Dossespatzen, Kinderland und Waldwichtel. „In diesem Jahr hat sich auch das Netzwerk Gesunde Kinder mit einem Baum beteiligt“, informiert Petra Fastenrath. Das erste Lichtlein soll zudem am Adventskranz, der diese Woche am Rathaus befestigt wird, leuchten.

Rethra-Entertainment hat auch himmlische Boten auf Stelzen dabei. Quelle: Christian Bark

„Das ist eine gute Gelegenheit, in die Adventszeit zu starten“, sagt Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Und ein toller Vorgeschmack auf den Wittstocker Weihnachtsmarkt, der bereits in der kommenden Woche eröffnet wird. Ein wenig Weihnachtsmarktstimmung wird wohl schon am Sonntag aufkommen. Denn für warme Getränke und einen Imbiss ist gesorgt.

Von Christian Bark