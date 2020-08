Prenzlau/Wittstock

In Prenzlau gab es am Wochenende erste Stadtführungen in niederdeutscher Sprache. Da durfte auch eine Delegation aus Wittstock nicht fehlen. „Wir haben ja einen Freundschaftsvertrag mit Prenzlau geschlossen und wollen die Beziehungen weiter ausbauen“, erklärte Wittstocks Kulturamtsleiterin, Georgia Arndt.

Sie gehörte am Samstag der Wittstocker Delagtion an, die sich von Doris Meinke, einer engagierten Plattsprecherin aus der Uckermark, durch Prenzlau führen ließ. Weiterhin dabei war Heidi Schäfer, die in Sewekow die „Kinnerschool“ ins Leben gerufen hat und zudem dem Vorstand des Vereins fürs Niederdeutsche in Brandenburg angehört.

Anzeige

Sie und die Mitglieder des Wittstocker Stammtisches fürs Niederdeutsche hatten an der Brandenburger Platt-Fibel mitgewirkt, die jüngst herausgegeben worden ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Doris Meinke gestaltetet die niederdeutsche Führung in Prenzlau. Rechts: Heidi Schäfer, links: Andrea Müllenberg. Quelle: Stadt Wittstock

Mit dabei waren zudem Stadtführer und engagierte Plattfans wie Andrea Müllenberg, Roland Preibisch und Elvira Valerius. „Die Stadtführung war interaktiv gestaltet worden, die Gäste konnten mitraten und einiges lernen“, berichtete Elvira Valerius. So hätte die Gruppe „Ich packe meinen Koffer“ auf Platt gespielt.

Elvira Valerius und Roland Preibisch werden sich zudem mit einem Konzept für Wittstock auseinandersetzen, das ebenfalls Stadtführungen in nieder- und hochdeutscher Sprache in der Dossestadt ermöglichen soll. „Wir wollen schauen, was typisch und auch typisch niederdeutsch für die Stadt ist“, erklärte Elvira Valerius.

Auch in Prenlau gibt es jetzt eine Klönbank. Quelle: Stadt Wittstock

Die Führungen sollen ähnlich interaktiv wie in Prenzlau werden, sich auf Originale und Anekdoten beziehen. Und vor allem verschiedene Generationen ansprechen. Reaktiviert wird zudem die „Klönbank“. Sie war 2019 auf der Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock Gesprächsort fürs Niederdeutsche.

Wittstocker Klönbank wird reaktiviert

„In Prenzlau gibt es jetzt auch eine solche Bank“, sagte Georgia Arndt. In Wittstock soll sie Teil des Cafés und Ladens „Tortenschwester“ werden, das bald im alten Feuerwehrhaus am Bleichwall eröffnet. Aus diesem Grund war auch Betreiberin Claudia Köppen mit nach Prenzlau gereist.

Wie in Prenzlau werden die Wittstocker Stadtführungen auf Platt den Zeitrahmen von einer Stunde wohl zunächst nicht überschreiten. Termine, wann die Führungen beginnen können, gibt es derweil noch nicht. „Wir werden uns jetzt erstmal Gedanken machen und unsere Inspirationen aus Prenzlau verarbeiten“, kündigte Elvira Valerius an.

Von Christian Bark