Wittstock

Endlich können Wittstocks Kulturplaner wieder loslegen und ihre vielen Ideen umsetzen. „Die Leute sollen sehen, dass nach der langen Pause wieder etwas in der Stadt und ihren Ortsteilen passiert“, sagte Wittstocks Kulturamtsleiterin Georgia Arndt.

Natürlich würden weiterhin Konzepte ausgearbeitet, die auf Abstands- und Hygieneregeln setzen, dennoch sei sie froh, wieder die Umsetzung von Veranstaltungen statt deren Absage planen zu können.

Für den Sommer bis Herbst sind vier große Festveranstaltungen in der Kernstadt und den Ortsteilen angedacht. Los geht es am 10. Juli mit einem Fest in der Wittstocker Heide auf der Daberburg. „Hier hatten wir 2020 sehr erfolgreich unser erstes Heidefest veranstaltet“, informierte Georgia Arndt. Diesmal soll sich dabei alles um Barbecue und Outdoorküche drehen. Es soll Kochshows und Verkostungen geben sowie Angebote für Kochbücher.

Das Heidefest in Alt Daber hatte 2020 zahlreiche Besucher gelockt. Quelle: Susann Salzmann

Am 14. August wird das 2020 begonnene Format „Open-Air-Gallery“ fortgesetzt. Damit soll Künstlern aus der Region und von weiter her Gelegenheit gegeben werden, ihre Werke zu präsentieren und darüber zu sprechen. 25 Anmeldungen gibt es laut der Kulturamtsleiterin bereits von Künstlern, etwa 50 sollen es noch werden.

Anders als 2020 wird sich die Künstlermeile nur entlang des Bleichwalls erstrecken. Der Amtshof ist für Kinder und Jugendliche reserviert. Hier soll es Mitmachprogramme geben und außerdem der Zeichenwettbewerb ausgewertet werden.

Stadtfest am Amtshof, Bahnhof und Marktplatz

Am letzten Augustwochenende ist das traditionelle Stadtfest geplant, wobei es hier einige Änderungen geben wird. „Wir wollen alles auch räumlich mehr auseinanderziehen“, erklärte Georgia Arndt. Die Veranstaltung soll sich auf drei große Aktionsflächen konzentrieren.

Der Marktplatz wird demnach zum Rummel mit Karussells und Hüpfburgen. Der Friedrich-Ebert-Park wird zur Kurmeile mit Musik und Marktständen, an denen auch regionale Erzeuger vertreten sein sollen. Auf dem angrenzenden Bahnhofsgelände werden Tourismusverein, Tourist Information und die Rosenfreunde alles rund um die Rose und die Rosenstadt Wittstock präsentieren. Der Amtshof wird zur Konzertfläche mit Bandauftritten und eventueller Lasershow.

Georgia Arndt und Sebastian Koschinski haben mit den Planungen schon im Winter begonnen. Quelle: Christian Bark

Kanonenschüsse der Privilegierten Schützengilde sollen an dem Sonntag den Frühschoppen einleiten. Neben Blasmusikern sind auch andere Musiker am Start, damit für jeden etwas dabei ist.

Nach dem ersten Wittstocker Einheitsfest zum Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr soll dieses nun fortgesetzt werden. Diesmal ist nicht Freyenstein, sondern Dossow der Veranstaltungsort.

„Es sollen aber alle Ortsteile dabei vertreten sein und sich aktiv mit einbringen“, betonte Georgia Arndt. An diesem 3. Oktober könne sich nicht nur Dossow präsentieren, auch alle anderen Orte, etwa beim geplanten Umzug der Ortsteile.

„Am Ende des Einheitsfestes ziehen wir dann den Ausrichter für das Jahr 2022“, kündigte Georgia Arndt an. Ziel der Veranstaltung ist es, zum „Tag der Deutschen Einheit“ auch die Einheit Wittstocks und seiner 18 Ortsteile zu symbolisieren. Deshalb soll jedes Jahr ein anderer Ortsteil Gelegenheit haben, Gastgeber beim Einheitsfest zu sein.

Von Christian Bark