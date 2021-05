Wittstock

Der Kinder- und Familientag kann auch in diesem Jahr nicht in Wittstock stattfinden. „Durch die Corona-Pandemie ist das Feiern in gewohnter Form bedauerlicherweise nicht möglich“, sagt Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. Die Stadtverwaltung wolle allen Kindern dennoch eine Freude bereiten und rufe zu einem Malwettbewerb auf. Die Bilder sollten darstellen, was sich die jüngsten Bewohner der Stadt sowie der Ortsteile nach dieser nicht einfachen Zeit wünschen, worauf sie sich freuen und was ihnen besonders fehlt.

Deshalb sind alle Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren aufgerufen, ihre Gedanken und Gefühle unter dem Motto „Meine Träume, meine Wünsche“ auf die Papierformate A4 oder A3 zu malen. Das fertige Bild kann bis zum 15. Juni 2021 per Post an die Stadtverwaltung, Markt 1, 16909 Wittstock, gesandt werden. Bürgermeister Jörg Gehrmann wird zusammen mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales, Angelika Noack, sowie Jeanette Finke, stellvertretend für die Kita-Erzieherinnen, insgesamt neun Gewinner aus drei Alterskategorien auswählen.

Schönste Bilder werden ausgestellt

Jeder Gewinner erhält ein Familienticket für den Eintritt in den Tierpark Perleberg sowie einen Gutschein für ein Eis von der „Eisinsel“ in Wittstock. Die schönsten Bilder werden zudem bei der Open Air Gallery am 14. August 2021 ausgestellt und zieren künftig den Flyer sowie die Plakate des Kinder- und Familientages der Stadt Wittstock. Zusätzlich werden die eingereichten Bilder auf der Internetseite der Stadt Wittstock präsentiert.

Alle Teilnehmer sollten daran denken, ihren vollständigen Namen, das Alter und die Adresse auf die Rückseite des Bildes zu schreiben. Die Gewinner werden am 30. Juni 2021 per Pressemitteilung sowie auf der Homepage der Stadt Wittstock bekanntgegeben.

Von MAZ Online