Wittstock

Als Vorsichtsmaßnahmen wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus schließt die Stadt Wittstock zahlreiche Kultur- und Freizeiteinrichtungen ab dem morgigen Mittwoch. Betroffen sind davon unter anderem die Touristinformation am Bahnhof, das Besucherzentrum Freyenstein, die Schwimmhalle und die Bowlingbahn Sewekow, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte.

Weiterhin geschlossen sind ab Mittwoch die Bibliothek im Kontor und die Bibliothek Freyenstein. „Selbstverständlich werden die Rückgabedaten der entliehenen Medien automatisch verlängert“, sagte Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Sie verwies zudem auf das digitale Medienangebot des E-Book Bestandes. „Mit einem aktiven Mitgliedsausweis können Kunden aus über 11.000 Titeln auswählen und völlig unkompliziert downloaden - auf ihren E-Book-Reader, Tablet oder PC“, informierte Georgia Arndt.

Auch die Schwimmhalle ist ab Mittwoch geschlossen. Quelle: MAZ

Außerdem werden laut Stadtsprecher Jean Dibbert die Spielplätze in der Stadt sowie den Ortsteilen werden ab Mittwoch geschlossen und dürfen nicht mehr betreten werden. Die Sperrung werde mittels Schildern oder Tafeln sowie weiterer optischer Hinweise kenntlich gemacht.

Die Verwaltungsstandorte Heiligegeiststraße 19-23 sowie das Rathaus, Markt 1, seien ab Mittwoch für den Publikumsverkehr geschlossen. „Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter ist für Bürger über Telefon- oder E-Mail-Kontakt möglich“, so der Stadtsprecher. An den Eingangstüren der beiden Verwaltungsstandorte würden entsprechende Hinweisschilder angebracht. Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung am Bahnhof bleibe bis auf weiteres auch für den Publikumsverkehr zu den bisherigen Öffnungszeiten weiter offen. „Generell sollten Nutzer aktuell allerdings nur in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten das Bürgerbüro persönlich aufsuchen“, betonte Jean Dibbert.

Zum Onlineangebot der Bibliothek geht es hier.

Von Christian Bark