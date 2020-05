Endlich: Wittstock startet in die Tourismussaison

Wittstock

Im vergangenen Jahr haben sie die Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock verpasst. Doch die Reise in die Dossestadt stand nach wie vor auf ihrem Zettel. Für die vier Männer aus Berlin lohnt sich am Samstag dieser Ausflug. Sie zeigen bei der Stadtführung den Daumen hoch.

„ Brandenburg hat so schöne alte Städte“, sagt Marc Häder. Auch Wittstock reiht sich da ein, hat Geschichte und Geschichten zu bieten. „Die Stadt ist sauber, das fällt wirklich auf“, sagt Carsten Häder. Derweil sucht Patrick Reitz immer wieder neue Sichtachsen, denn er organisiert Lesereisen für Tageszeitungen. „ Wittstock als Reiseziel für unsere Kunden kann ich mir gut vorstellen“, sagt er. Zu diesem Zeitpunkt liegt die erste halbe Stunde der 90-minütigen Stadtführung hinter ihnen.

Saison startet zwei Monate später als sonst

Die Stadtführung markiert am Samstag zugleich den Auftakt in die Wittstocker Tourismussaison. Wegen der aktuellen Lage rund um die Corona-Krise mussten auch diese Einrichtungen zwei Monate länger als sonst auf den Startschuss warten. Renate Ecke gehört zu den 18 Gästeführern der Stadt und zeigt acht Besuchern die Stadt.

Das erste Mal in Wittstock: Thierry Dufaure, Carsten Häder und Marc Häder (v.l.) sind von der Dossestadt angetan und reihen sich bei der Stadtführung ein. Quelle: Christamaria Ruch

Auf der Suche nach dem Wittstocker Rotlichtviertel

Thierry Dufaure stammt aus Frankreich und ist mittlerweile fest in Berlin verwurzelt. „Gibt es am Bahnhof auch das Rotlichtviertel?“, fragte er Renate Ecke. Diese verneint. Dann zählt Dufaure mehrere deutsche Großstädte auf, in denen die leichten Mädchen rund um den Bahnhof anschaffen gehen.

Renate Ecke (l.) zeigt den Berliner Gästen das historische Wittstock. Dazu gehört auch der Friedrich-Ebert-Park. Quelle: Christamaria Ruch

Ein Loblied auf Wittstock

„Wir haben vor zwei Wochen angefangen, den Ausflug vorzubereiten“, sagt Marc Häder. Schnell stand fest, eine Stadt zu besuchen, die für alle noch Neuland ist. „Sechsmal im Jahr machen wir solche Ausflüge“, sagt Patrick Reitz.

Stadtführerin Renate Ecke hat am Samstag das Glück, die Tourismussaison in Wittstock mit einer historischen Wanderung zu eröffnen. Quelle: Christamaria Ruch

„Wenn eine Stadt so sauber wie Wittstock ist und in einer schönen Landschaft liegt, fühlen sich doch auch die Leute wohl“, sagt Carsten Häder. „Das Mittelalter zieht sich hier als Thema durch“, so Patrick Reitz. Gerade mit Blick auf die Corona-Krise sieht Reitz Brandenburg als Gewinner. „Die Leute zieht es aus Berlin aufs Land, hier kann man mehr durchatmen.“

Touristinformation zieht erste Bilanz

Katja Reichelt, Leiterin der Touristinformation, zieht Samstagmittag erste positive Bilanz. „Wir haben seit Dienstag auf und haben mit 65 Besuchern einen guten Start.“ Viele steuern die Einrichtung an, weil sie dort landesweit gültige Fischereimarken erwerben können. „Das bieten wir seit 2016 in Absprache mit dem Kreisanglerverband an“, so Reichelt.

Erinnerung an die Landesgartenschau: Am Wittstocker Bahnhof steht derzeit der Riesenzierlauch in voller Blüte. Quelle: Christamaria Ruch

Interesse an der Geschichte der Heimatstadt

Auch der Archäologische Park in Freyenstein, die Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht 1636 bei Wittstock sowie der Daberturm in Alt Daber starten nun in die Saison. Gästeführer Christian Böhm ist an der Gedenkplattform im Einsatz. „Ich interessiere mich für Geschichte, lese viel und habe im Ruhestand etwas gesucht, wo ich soziale Kontakte habe“, sagt der ehemalige Elektrotechnikmeister.

Der Blick geht weit: Von der Aussichts- und Gedenkplattform bei Wittstock zeigt Christian Böhm den Gästen die historischen Stätten. Quelle: Christamaria Ruch

Er zeigt seinen Lieblingsblick von der Plattform: Der Bauhof hinter der Speedwaybahn ist gut sichtbar. „Dort bin ich aufgewachsen“, so Böhm.

