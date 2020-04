Deutlich mehr Kinder in der Notfallbetreuung

Heiligengrabe/Wittstock

Die Zahl der Kinder, die in den kommunalen Kitas der Gemeinde Heiligengrabe und der Stadt Wittstock eine Notfallbetreuung erhalten, ist zuletzt deutlich gestiegen. Das ist auch auf Lockerungen bei den Zugangsvoraussetzungen zurückzuführen. So haben sich in der zurückliegenden Woche insgesamt in allen sieben städtischen Kitas 113 Kinder in Notbetreuung befunden, wie Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert berichtet. „Die Auslastung steigt damit kontinuierlich“, sagt er. Ab der kommenden Woche rechne das Amt für Bildung, Jugend und Soziales durch die neuen Regelungen der Allgemeinverfügung mit einem erheblichen Anstieg der Betreuungszahlen.

Dann wird es ab Montag neben Familien, in denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, auch Alleinerziehenden möglich sein, ihre Kinder in die Notfallbetreuung zu schicken. Dabei spielt der Beruf keine Rolle, wie es vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin heißt. „In dieser Woche erreichte uns bereits eine Flut von Anträgen, die vermutlich in der kommenden Woche anhalten wird“, sagt Jean Dibbert. Die Verwaltung arbeite mit Hochdruck an deren Bearbeitung.

Offiziell sind die Kitas geschlossen. Quelle: Christian Bark

In der Gemeinde Heiligengrabe befinden sich gerade 42 Kinder in der Notbtreuung. Wurde die anfangs nur in den Einrichtungen in Heiligengrabe, Herzsprung und Blumenthal angeboten, gibt es sie nun auch in der Kita in Zaatzke, wie Heiligengrabes Bürgermeister, Holger Kippenhahn, informiert. „Die Zahlen haben zugenommen“, sagt er. Zudem erwarte die Gemeindeverwaltung einen deutlichen Anstieg bei den Anträgen auf Notbetreuung.

In beiden Kommunen sind die Kita-Beiträge zunächst ausgesetzt worden. Eltern, die die Beiträge beispielsweise per Dauerauftrag überweisen, erhalten ihr Geld zurückerstattet, wie es aus beiden Verwaltungen heißt.

In den Einrichtungen herrschen hohe Hygienestandards und weitere Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Wie bisher halten wir nach Möglichkeit die reduzierten Gruppengrößen aufrecht und erlauben keine Durchmischung der Kinder in den einzelnen Gruppen“, informiert Jean Dibbert. Häufiges Händewaschen aller Kinder und Erzieher und nach Möglichkeit der gruppenweise Aufenthalt im Freien auf dem Spielplatz gehörten ebenso zu den Maßnahmen.

Von Christian Bark