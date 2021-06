Wittstock/Kyritz

Jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni, das ist in diesem Jahr der 27. Juni, lädt die Brandenburgische Architektenkammer zum bundesweiten Tag der Architektur ein. 60 aktuelle Gebäude und Freianlagen werden an diesem Tag in ganz Brandenburg vorgestellt.

Zu den 30 Projekten, die im Jahr 2021 ausgewählt wurden, kommen 30 aus dem Jahr 2020 hinzu, die im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur online präsentiert werden konnten. Somit bietet sich Architekturinteressierten im ganzen Land ein breites Spektrum guter Baukultur.

Wandelgang und evangelischer Kindergarten aus Wittstock beim Tag der Architektur vertreten

Auch im Landkreis Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden drei Projekte vorgestellt: zwei aus Wittstock aus dem Jahr 2020 und ein aktuelles Gebäude aus Kyritz. Es handelt sich im Einzelnen um den Wandelgang im Wittstocker Pfarrgarten (Kirchplatz 2), in dem am 27. Juni von 13 bis 18 Uhr Führungen angeboten werden. Treffpunkt dafür ist an der Pforte am Kirchplatz.

Der Pfarrgarten in Wittstock wartet mit einer spektakulären Holzkonstruktion auf. Quelle: Cordia Schlegelmilch

Das zweite Wittstocker Projekt ist der evangelische Kindergarten im Beginenhaus als Teil des Gemeindezentrums Heiliggeist, er jedoch beim Tag der Architektur nicht zur Besichtitung geöffnet sein wird.

„Wohnen im Grünen“ ist das Projekt in der Stargasse 46 in Kyritz überschrieben, das für den Tag der Architektur ausgewählt wurde. In dem freistehenden Neubau werden zwischen 13 und 18 Uhr Führungen angeboten. Treffpunkt ist dabei vor dem Haus.

Am Tag der Architektur steht die evangelische Kita diesmal nicht für Besucher offen. Quelle: Erik-Jan Ouwerkerk

Weitere Informationen zum Tag der Architektur in Brandenburg gibt es auf der Homepage des Verbandes über ak-brandenburg.de/content/tag-der-architektur-am-27-juni-2021-schauen-sie-vorbei. Dort steht auch die entsprechende Broschüre zum Download bereit.

Von MAZonline