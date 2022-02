Wittstock/Pritzwalk

Mit einem Spendenrekord endete die diesjährige Sternsingerbewegung der katholischen und evangelischen Kirchen in Wittstock und Pritzwalk. Die Sammelaktion im Januar erzielte 2200 Euro. „Wir hatten noch nie so viele Spenden“, sagt Edeltraud Richter, katholische Gemeindereferentin in Wittstock und Pritzwalk.

Die Sternsingerbewegung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Mit den Spendeneinnahmen werden drei Projekte in Afrika unterstützt. In Ägypten soll ein Zentrum zur Behandlung von Verbrennungen bei Kindern unterstützt werden und in Ghana ein orthopädisches Trainingszentrum für Kriegsverletzungen bei Kindern. Im Südsudan sollen Kinderkrankheiten mit Hilfe der Spendeneinnahmen behandelt werden.

Sternsingeraktion im Januar in Wittstock und Pritzwalk coronabedingt wieder ohne Kinder

Gemeinsam mit Carmen Paul, evangelische Katechetin in Wittstock, brachte Edeltraud Richter im Januar den Segen vom Dreikönigssingen 20*C+M+B+22 in die Häuser. Hinter den Buchstaben verbergen sich die lateinischen Worte Christus Mansionem Benedicat. Das bedeutet „Christus segne dieses Haus.“ Die Jahreszahl 2022 umschließt den Segen wie eine Klammer.

Mädchen und Jungen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden aus Wittstock und Umgebung mussten wie im Vorjahr eine coronabedingte Pause als Sternsinger einlegen. Somit machte sich Edeltraud Richter allein auf den Weg und besuchte 54 katholische Haushalte in Wittstock, Rossow und Zempow sowie Pritzwalk, Putlitz und Meyenburg. Dabei war sie im Januar über einen Zeitraum von drei Wochen unterwegs. Carmen Paul absolvierte ihre einwöchige Besuchstour bei 30 evangelischen Familien in Wittstock und Umgebung.

Erinnerung an bessere Zeiten: Sternsinger sammeln in Wittstock Spenden für Kinder in Not. Nach 2021 wurden die Kinder auch Anfang dieses Jahres wegen der Corona-Krise dabei ausgebremst. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Menschen in Wittstock und Pritzwalk haben das Bedürfnis zu helfen – Spendenrekord bei Sternsingeraktion

„Wir haben wieder Freude verbreitet, denn es gibt bei den Menschen viel Gesprächsbedarf“, sagt Edeltraud Richter. Auch das ist eine Folge der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Vor allem sind „die Menschen dankbar gewesen, dass jemand zu Besuch kommt“, so Richter. Die Not in der Welt wird gesehen, „die Leute haben das Bedürfnis zu helfen“, sagt sie.

Edeltraud Richter spendete den Segen vom Dreikönigssingen nicht nur an den Haustüren, sondern ebenso in den Wohnzimmern und nahm sich auch Zeit für die Gespräche. „Wir hoffen aber, dass im kommenden Jahr die Kinder endlich wieder als Sternsinger unterwegs sein dürfen“, sagt Edeltraud Richter.

Von Christamaria Ruch