Wittstock

Die Gutscheinaktion der Stadt Wittstock in Kooperation mit dem Mittelstandsverein sowie der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Wittstock wird verlängert. Das heißt, wer bei einem der teilnehmenden Händlern in der Innenstadt einkauft, kann weiterhin 20 Prozent der Rechnungssumme sparen. Den Differenzbetrag übernimmt die Stadtkasse.

Gutscheine in Wittstock mit verschiedenen Summen

Beispiel: Wer sich einen Gutschein über 100 Euro kauft, zahlt dafür nur 80 Euro, kann aber die vollen 100 Euro bei einem Einzelhändler der Stadt ausgeben. Die Gutscheine gibt es auch über 50 und 25 Euro. Dort gilt ebenfalls der 20-prozentige Erlass.

Die Gutscheine gibt es im Uhrmacher-Fachgeschäft von Detlef Beuß in der Poststraße 13, in der Sparkassenfiliale, Markt 16 bis 18, und in der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in der Poststraße 30 in Wittstock. Sie enthalten einen QR-Code, über den per Smartphone ablesbar ist, welche Geschäfte konkret dabei sind. Das wird aber auch auf der Internetseite des Wittstocker Mittelstandsvereins kommuniziert. Zudem gibt es Aufkleber an teilnehmenden Geschäften, die auf die Aktion hinweisen.

Erste Aktion startete bereits im Juni

Diese Gutschein-Aktion startete bereits im Juni in ihre erste Runde. Sie sollte die Händler in der Corona-Krise ein wenig unterstützen. Damals stellte die Stadt 5000 Euro bereit, um die Finanzlücke in den Gutscheinen auszugleichen. Sie sind inzwischen alle verkauft. Das heißt, es flossen bisher insgesamt nahezu 25 000 Euro zu den Händlern – fast 20 000 von den Gutscheinkäufern und 5000 von der Stadt. Dass die Gesamtsumme noch nicht ganz erreicht ist, liegt daran, dass noch nicht alle Gutscheine eingelöst wurden.

Ausgefallener Weihnachtsmarkt machte es möglich

Die zweite Auflage umfasst nun ebenfalls eine städtische Förderung von 5000 Euro. Eigentlich war eine Weiterführung nicht geplant. Dass es nun doch dazu kommt, liegt daran, dass der Weihnachtsmarkt in Wittstock coronabedingt abgesagt werden musste. Das ersparte der Stadt Ausgaben, mit denen nun die Gutscheinaktion fortgeführt wird. „Es ist ein Trostpflaster, das dafür sorgen soll, dass auch ohne Weihnachtsmarkt ein Anreiz besteht, in der Innenstadt einzukaufen“, sagt Detlef Beuß, der Vorsitzender des Wittstocker Mittelstandsvereins. Wie lange die Gutscheine ausgegeben werden können, ist nicht konkret absehbar – so lange, bis die 5000 Euro aufgebraucht sind.

Von Björn Wagener