14 300 Einwohner zählt die Stadt Wittstock derzeit. Damit hat sie gegenüber dem Vorjahr 100 Einwohner verloren. Das größte Minus verzeichnet die Kernstadt. Dort leben mit nun 9527 Einwohnern 89 weniger als noch zu Jahresbeginn 2020. Wittstocks größter Ortsteil, Freyenstein, hat 17 Einwohner verloren und verfügt jetzt über 727 Bürger mit Hauptwohnsitz. Sewekow mit derzeit 197 Einwohnern hat neun, Schweinrich mit einer Bevölkerung von 159 im vergangenen Jahr acht Einwohner verloren.

„Wir sind froh, dass der Rückgang relativ gering ist“, kommentiert Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann die Entwicklung. Die Änderungen ergäben sich aus der Differenz der Zuzüge und Wegzüge sowie aus den Geburten- und Sterbezahlen. „Erfreulich ist, dass wir uns im Vergleich der Zuzüge mit 525 im Jahr 2020 und der Wegzüge mit 502 leicht im positiven Bereich bewegen“, sagt der Bürgermeister.

Die größte Lücke gebe es beim Verhältnis der Neugeborenen mit 73 im Jahr 2020 zu den Gestorbenen mit 196. Letztere sei aber etwas geringer als noch im Vorjahr, als in Wittstock 228 Menschen starben.

Die Verwaltung arbeiten laut Jörg Gehrmann nach wie vor daran, die Stadt und die Ortsteile weiter zu beleben und somit für die Bürger und auch für potenzielle Neu-Wittstocker attraktiv zu gestalten. „Dies schließt sämtliche Facetten des täglichen Lebens wie das Saniersn von Gebäuden, Straßen und Wegen, die ärztliche Versorgung, Kita- und Schulangebote und auch das kulturelle Angebot mit ein“, erklärt der Bürgermeister.

Darüber hinaus stünden Mitarbeiter des Amtes für Stadtentwicklung allen Interessierten als Ansprechpartner bereit. Dort erhielten mögliche Zuzügler Hinweise und Tipps zu Themen wie Stellenangebote, Immobilien, Anträgen und Bereichen des täglichen Lebens.

Biesen verzeichnet größtes Bevölkerungsplus

Das größte Bevölkerungsplus hat Biesen mit 17 zu verzeichnen. Dort leben nun 355 Einwohner. Neun Einwohner mehr gibt es auch in Dossow mit jetzt 406 Einwohnern. In Fretzdorf leben mit 359 nun sechs und in Zootzen mit 143 nun fünf Einwohner mehr als noch im Vorjahr.

Interessant ist in diesen tagen auch die Entwicklung der Zweitwohnsitze. Vor allem im Lockdown im Frühjahr aber auch derzeit seit Herbst 2020 waren die relevant. Denn sie bieten eine Berechtigung für einen Aufenthalt im Gemeindegebiet.

Ihre Zahl ist von 509 Anfang 2020 auf nun 555 gestiegen. „Ob das mit der Corona-Krise zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen“, sagt Jörg Gehrmann. Es bleibe für die Zukunft abzuwarten, wie sich die Freizeit- und Urlaubsgestaltung der Menschen während und nach der Pandemie entwickelt. Bestätige sich der Trend aus dem Vorjahr, werde das in jedem Fall Auswirkungen auf die Region haben.

Allerdings haben die Zweitwohnsitze keinen Einfluss auf die offizielle Einwohnerzahl. Zudem erhebt die Stadt Wittstock keine Zweitwohnsitzsteuer.

Flächenmäßig bleibt Wittstock die größte Stadt Brandenburgs und die sechstgrößte Deutschlands. 14 300 Einwohner leben auf einer Gesamtfläche von 417,1 Quadratmetern. Haushalte hatte es bislang gut 9600 gegeben.

Die Stadt hat sich in der Vergangenheit immer bemüht, indem sie „Lebensqualität“ schuf, Wittstock als Wohnort attraktiver zu machen, wie es Jörg Gehrmann regelmäßig betonte. Dazu gehören eine gute Anbindung an die Infrastruktur ebenso wie eine gute medizinische Versorgung. Durch das Verschönern des Stadtbildes zur Landesgartenschau (Laga) 2019 hat Wittstock zuletzt vor allem bei Touristen aber auch den eigenen Bewohnern an Gunst gewonnen.

Weniger Einwohner hat bisher das statistische Landesamt immer für die Stadt errechnet. Anfang 2020 hat es da eine Differenz von knapp 270 Einwohnern gegenüber den Zahlen der Stadtverwaltung gegeben. Während viele Kommunen die Daten anhand der Zu- und Wegzüge sowie Neugeburten und Sterbefälle bereits zum Jahresende errechnen werden, lässt sich das Landesamt mehr Zeit dafür, wie ein Mitarbeiter berichtet. Neben Zahlen aus den Kommunen würden noch der stetig fortgeschriebene, aber zum Teil nur auf Schätzungen und Stichproben beruhende Zensus betrachtet.

