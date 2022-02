Wittstock

Die Einwohnerzahl Wittstocks und seiner 18 Ortsteile ist zu Beginn des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr um 33 gestiegen. Darüber gibt die jüngste Einwohnerstatistik, die auf der Webseite der Stadt zu finden ist, Auskunft. Demnach sind derzeit 14 294 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Kommune gemeldet. Zuletzt waren die Zahlen leicht rückläufig.

„Die demografisch leicht abnehmende Entwicklung ist keine Überraschung“, sagt Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. Beachtlich sei hierbei, dass der Trend aber nicht so stark ausfalle, wie ursprünglich prognostiziert. „Wir werten es daher eher als Erfolg, dass wir dem Trend entgegenwirken“, sagt der Sprecher.

Die Zuzüge von 806 in 2021 übertrafen deutlich die Fortzüge von 590. Die Todeszahlen von 268 aber auch deutlich die der Neugeborenen von 85. Die Entwicklung fällt in den Ortsteilen durchwachsen aus. Mit einem Minus von zehn verzeichnet Wulfersdorf den größten Einwohnerverlust, Sewekow hat hingegen neun Einwohner hinzugewonnen, gefolgt von Fretzdorf mit einem Plus von sieben.

Freyenstein bleibt größter Ortsteil

„Die Entwicklung in Wulfersdorf ordnen wir als Momentaufnahme ein“, sagt Jean Dibbert. In Sewekow spielten sicher die Lage am Wasser und in Fretzdorf die gute Anbindung zur Autobahn und das Gewerbegebiet eine nicht unwesentliche Rolle.

Freyenstein bleibt mit 719 Einwohnern Wittstocks bevölkerungsreichster Ortsteil, hatte 2021 aber sechs Einwohner verloren. Gefolgt von Biesen mit den Gemeindeteilen Eichenfelde und Heinrichsdorf, die zusammen 556 Einwohner zählen, drei weniger als noch Anfang 2021.

Größter Gewinner ist die Wittstocker Kernstadt, die mit 9545 nun 49 Einwohner mehr als Anfang 2021 zählt. Hier waren die Zahlen zuletzt immer rückläufig gewesen. „Das zeigt auf jeden Fall, dass wir mit unserer Strategie bisher nicht so viel falsch gemacht haben“, so Jean Dibbert. Grundsatz sei, die Stadt von innen nach außen zu entwickeln. Dies schließe viele Faktoren hinsichtlich der Lebensqualität mit ein.

„Lebensqualität“ ist ein Schlüsselbegriff, den Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann kaum unerwähnt lässt. Langfristig rechnet er mit weiterem Zuzug aus den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. „Aus den lauten Metropolen erwartet die Menschen hier die Ruhe“, so der Bürgermeister.

Bürgermeister Jörg Gehrmann will die Lebensqualität in Wittstock weiter verbessern. Quelle: Christian Bark

Und auch Jean Dibbert bekräftigt, dass die Verwaltung weiter daran arbeite, Wittstock als attraktiven Wohn- und Lebensort zu entwickeln. „So haben wir etwa die Sanierungssatzung verlängert und Baugebiete in der Meyenburger Chaussee und in der Ringstraße/Wiesenstraße entwickelt“, berichtet der Sprecher.

Keine Zunahme der Zweitwohnsitze in Wittstock

Es gehe dabei nicht um die Quantität, der Ansatz sei die Qualität. Nicht unerwähnt dürfe in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der Infrastruktur im Bereich Bildung bleiben. „Hier wollen wir mit dem Projekt Bildungscampus ein Zeichen für die Zukunft setzen“, betont Jean Dibbert.

Die Zahl der Zweitwohnsitze war 2020 zuletzt auf 555 angestiegen, 46 mehr als noch 2019. In 2021 hat sich an ihrer Zahl laut Jean Dibbert aber nicht verändert. Eine Zweitwohnsitzsteuer wird in Wittstock dem Stadtsprecher zufolge nicht erhoben.

Von Christian Bark