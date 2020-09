In Wittstock müssen Kraftfahrer künftig wahrscheinlich auch samstags Parkgebühren in der Innenstadt bezahlen. Betroffen wären aber nur bestimmte Straßenzüge.

Parken in Wittstock: Künftig auch samstags zahlen

